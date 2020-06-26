Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / В мире

Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"

26 июня 2020, 16:00  •  131 • В мире
Иностранные пользователи неоднозначно восприняли состоявшийся 24 июня Парад Победы в Москве. Некоторые напоминают о пандемии, не веря в то, что Россия сумела побороть заразу, другие - напротив, восхищены. Британский комментатор, оценивая парад на Красной площади, "примерил" это к местным реалиям. "А теперь представьте себе такое же в Британии. Униформа размеров XXXL, каждые несколько метров садятся отдохнуть, все сутулые, никакой дисциплины, "как насчёт моих прав?" - иронично заметил он.
Иностранные пользователи прокомментировали прошедший в Москве Парад Победы. Американцы, оценивая шествие военных, не преминули сравнить Трампа и Путина.
"Путин показывает Трампу средний палец", - иронично отметил OCMRazor
"Отличная шагистика, Влади. Трампу бы у тебя понравилось!" - добавляет читатель The Washington Post Apocalypse Orange.
Некоторые пользователи напоминают о пандемии коронавируса и не верят в то, что Россия поборола заразу.
"Ну всё, кривая заражений сейчас рванёт вверх", - убеждён читатель Daily Mail Pictish poet.
Однако скрыть восхищение русской мощью многие иностранные пользователи даже не старались.
"Как бы мне ни хотелось деэскалации, не вижу в этом ничего плохого, доколе соблюдается международное право. Всегда любил русские военные машины", - написал читатель The Times Stephen Matthews.
illuminated_one отметил, что ему приятно видеть нацию, которая чтит своё прошлое, "в отличие от многих на Западе". "Судя по тому, что происходит в западном обществе, думаю, русская цивилизация переживёт нашу", - отметил он.
Комментатор на сайте Daily Mail и вовсе посмеялся над британцами.
"А теперь представьте себе такое же в Британии. Униформа размеров XXXL, каждые несколько метров садятся отдохнуть, все сутулые, никакой дисциплины, "как насчёт моих прав?", "мне показалось, что он меня обозвал, и я решила обидеться". А женщины на этих фотографиях - настоящие женщины! Такие пусть вторгаются в любой момент!" - отметил wokeisajoke.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



131
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 10:00
"Подготовлена когорта боевиков": Депутат Кива заявил о начале процесса уничтожения Украины
26 июня 2020, 01:55
Политика безопасности: почему Япония отказалась приобретать американские системы ПРО
26 июня 2020, 00:55
«Показал миру изнанку американской демократии»: чем грозит Ассанжу новое обвинительное заключение, выдвинутое США
26 июня 2020, 01:55
«Дестабилизирующая сила в Европе»: что стоит за военно-политическим сближением Вашингтона и Варшавы
26 июня 2020, 10:00
"Дети очень низкого качества": Украинский политик предложила стерилизовать безработных
26 июня 2020, 14:00
Президент Литвы отказался от встречи с президентами Латвии и Эстонии
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
26 июня 2020, 06:00
Домогаров впрягся за Ефремова и был затроллен народом (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.