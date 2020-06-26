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Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
26 июня 2020, 16:00 • 131 • В мире
Иностранные пользователи неоднозначно восприняли состоявшийся 24 июня Парад Победы в Москве. Некоторые напоминают о пандемии, не веря в то, что Россия сумела побороть заразу, другие - напротив, восхищены. Британский комментатор, оценивая парад на Красной площади, "примерил" это к местным реалиям. "А теперь представьте себе такое же в Британии. Униформа размеров XXXL, каждые несколько метров садятся отдохнуть, все сутулые, никакой дисциплины, "как насчёт моих прав?" - иронично заметил он.
Иностранные пользователи прокомментировали прошедший в Москве Парад Победы. Американцы, оценивая шествие военных, не преминули сравнить Трампа и Путина.
"Путин показывает Трампу средний палец", - иронично отметил OCMRazor
"Отличная шагистика, Влади. Трампу бы у тебя понравилось!" - добавляет читатель The Washington Post Apocalypse Orange.
Некоторые пользователи напоминают о пандемии коронавируса и не верят в то, что Россия поборола заразу.
"Ну всё, кривая заражений сейчас рванёт вверх", - убеждён читатель Daily Mail Pictish poet.
Однако скрыть восхищение русской мощью многие иностранные пользователи даже не старались.
"Как бы мне ни хотелось деэскалации, не вижу в этом ничего плохого, доколе соблюдается международное право. Всегда любил русские военные машины", - написал читатель The Times Stephen Matthews.
illuminated_one отметил, что ему приятно видеть нацию, которая чтит своё прошлое, "в отличие от многих на Западе". "Судя по тому, что происходит в западном обществе, думаю, русская цивилизация переживёт нашу", - отметил он.
Комментатор на сайте Daily Mail и вовсе посмеялся над британцами.
"А теперь представьте себе такое же в Британии. Униформа размеров XXXL, каждые несколько метров садятся отдохнуть, все сутулые, никакой дисциплины, "как насчёт моих прав?", "мне показалось, что он меня обозвал, и я решила обидеться". А женщины на этих фотографиях - настоящие женщины! Такие пусть вторгаются в любой момент!" - отметил wokeisajoke.
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