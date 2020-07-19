Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"

Данный инцидент произошёл ещё в 2018 году, однако напуганные британцы обсуждают его до сих пор. Эсминец Королевского флота HMS Duncan близко подшёл к берегам Крыма под предлогом обеспечения безопасности судоходства. Ему навстречу вылетели 17 истребителей и бомбардировщиков ВКС России, которые начали кружить над судном, нервируя экипаж. Капитан корабля Элеонора Стек вышла на связь с русскими пилотами и пригрозила сжечь им всю электронику неким устройством, однако её угрозы, судя по всему, не принесли результата, пишет автор канала "Оруженикофф".

Российские самолёты всё же заставили эсминец изменить курс. На прощание один из пилотов сказал: "Удачи, ребята!" Позже Стек призналась, что ещё никогда не видела столько самолётов. Один из британских матросов сообщил прессе, что на борту HMS Duncan было 48 ракет на 17 самолётов. Моряк выразил уверенность, что если бы дело дошло до реальной схватки, то британский корабль вышел бы победителем. Однако он совершенно не учёл количество вооружения, которое нёс каждый из самолётов.