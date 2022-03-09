Британцы пригрозили русским самолётам задержанием, если те пересекут границы страны

Любые принадлежащие России самолёты, рискнувшие пересечь воздушные границы Великобритании, будут задержаны.

Власти Британии грозят задержанием всем русским самолётам в воздушном пространстве страны. Об этом в соцсети рассказал глава британского Минтранса Грант Шэппс.

По словам политика, отныне вхождение любого русского самолета в пространство Великобритании будет считаться уголовным преступлением. Речь идёт о всех зарегистрированных в России воздушных судах, а также о тех бортах, которые используются лицами, как-либо связанными с Россией.