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Британцы пригрозили русским самолётам задержанием, если те пересекут границы страны
09 марта 2022, 02:30 • 131 • Политика
Любые принадлежащие России самолёты, рискнувшие пересечь воздушные границы Великобритании, будут задержаны.
Власти Британии грозят задержанием всем русским самолётам в воздушном пространстве страны. Об этом в соцсети рассказал глава британского Минтранса Грант Шэппс.
По словам политика, отныне вхождение любого русского самолета в пространство Великобритании будет считаться уголовным преступлением. Речь идёт о всех зарегистрированных в России воздушных судах, а также о тех бортах, которые используются лицами, как-либо связанными с Россией.
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