США намерены отправить в Чёрное море военные корабли. Британцы предостерегли Запад, напомнив, что лучше не дразнить русского медведя. "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала", - пишут люди.

Британское издание Daily Mail рассказало читателям об анонсированных США действиях. В Чёрное море будет направлено два военных корабля. Вашингтон объяснил это развёртыванием Россией военной техники вблизи границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 апреля оценил ситуацию в Донбассе как "очень нестабильную" и отметил, что её развитие грозит "полномасштабными боевыми действиями".

Британские читатели в комментариях предостерегли Запад. По мнению John 1, Запад по-прежнему будет бездействовать, если только в конфликте не пострадают неукраинские военные.

"Будет много новых дипломатических санкций, много бряцания оружием. Но Украина не является членом НАТО, поэтому она не может рассчитывать на помощь", - считает читатель.

Koalablue01 уверен, что Россия в течение семи лет "оккупирует" территории Донбасса. При этом жители этого региона не хотят быть украинцами, а хотят стать русскими, заметил он.

"С этой проблемой должны разбираться Украина и Россия - и больше никто", - добавил британец.

"Россия реагирует на ту атмосферу, которую американцы создали на Украине, - написал Singh о непрерывных обстрелах Донбасса бойцами ВСУ. - Нам стоит помнить о том, что Путин сказал с самого начала".

Singh уточнил: президент России заявлял, что не допустит, чтобы его людей убивали. Речь идёт о русскоязычных жителях Донбасса.

"Он делает то, что лучше для его народа, а Запад постоянно искажает факты", - признаёт британский читатель.