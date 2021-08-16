Британцы позавидовали русскому флоту

Иностранные пользователи в комментариях сравнили британский флот с русским.

Проход большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш вызвал смешанную реакцию у британцев. Некоторые из читателей Daily Express предпочли саркастично высказаться о русских судах, а некоторые, напротив, - позавидовали русским.

Так, пользователь под ником Frank Marker отмечает, что, в отличие от королевского флота, русские моряки гораздо эффективнее защищали бы берега.

"Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши берега, чем наш собственный. Нами руководит предательская ***, которая должна дорогой ценой заплатить за свою измену", - категорично написал он.

Пользователь wm0001 полагает, что Западу стоит быть внимательнее, потому что русские уже всерьёз закрепились на море.

"Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара", - отмечает он.

Напомним, что в состав сопровождения корабля "Вице-адмирал Кулаков" входят корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота. Они присоединились к отряду кораблей и судов обеспечения Северного флота в акватории Северного моря после участия в военно-морском параде в Петербурге.