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Британцы позавидовали русскому флоту

16 августа 2021, 22:55  •  139 • В мире
Иностранные пользователи в комментариях сравнили британский флот с русским.
Проход большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" через Ла-Манш вызвал смешанную реакцию у британцев. Некоторые из читателей Daily Express предпочли саркастично высказаться о русских судах, а некоторые, напротив, - позавидовали русским.
Так, пользователь под ником Frank Marker отмечает, что, в отличие от королевского флота, русские моряки гораздо эффективнее защищали бы берега.
"Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши берега, чем наш собственный. Нами руководит предательская ***, которая должна дорогой ценой заплатить за свою измену", - категорично написал он.
Пользователь wm0001 полагает, что Западу стоит быть внимательнее, потому что русские уже всерьёз закрепились на море.
"Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара", - отмечает он.
Напомним, что в состав сопровождения корабля "Вице-адмирал Кулаков" входят корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота. Они присоединились к отряду кораблей и судов обеспечения Северного флота в акватории Северного моря после участия в военно-морском параде в Петербурге.

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