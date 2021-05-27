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Британцы поспорили с ФСБ об эсминце, который русские отогнали от Крыма
27 мая 2021, 19:45 • 190 • Политика
Британцы поспорили с ФСБ о своём эсминце, который русские отогнали от побережья Крыма. В Лондоне не согласились с тем, как этот случай описала ФСБ России.
Власти Великобритании опровергли сообщение Федеральной службы безопасности России, которая ранее рассказала, как сотрудники ФСБ вместе с военными выдворили из территориальных вод британский эсминец D35 Dragon, пытавшийся подойти к побережью Крыма.
В ведомстве отметили, что никаких инцидентов с русскими военными возле Крыма не было. Британский корабль якобы спокойно проследовал по своему маршруту.
По словам замглавы ФСБ Владимира Кулишова, 13 октября 2020 года британский эсминец зашёл в территориальные воды России в районе мыса Херсонес. Русские пограничники пытались связаться с кораблём, но капитан D35 Dragon заявил, что не может понять собеседников из-за плохой связи. В итоге корабли ВМФ России выдворили нарушителя в нейтральные воды.
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