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Британцы поспорили с ФСБ об эсминце, который русские отогнали от Крыма

27 мая 2021, 19:45  •  190 • Политика
Британцы поспорили с ФСБ о своём эсминце, который русские отогнали от побережья Крыма. В Лондоне не согласились с тем, как этот случай описала ФСБ России.
Власти Великобритании опровергли сообщение Федеральной службы безопасности России, которая ранее рассказала, как сотрудники ФСБ вместе с военными выдворили из территориальных вод британский эсминец D35 Dragon, пытавшийся подойти к побережью Крыма.
Сообщение категорически не соответствует действительности. HMS Dragon (D35) выбирал прямой маршрут между двумя заходами в порт, следуя признанному безопасному маршруту в украинских водах, - рассказали РБК в Министерстве обороны Великобритании.
В ведомстве отметили, что никаких инцидентов с русскими военными возле Крыма не было. Британский корабль якобы спокойно проследовал по своему маршруту.
По словам замглавы ФСБ Владимира Кулишова, 13 октября 2020 года британский эсминец зашёл в территориальные воды России в районе мыса Херсонес. Русские пограничники пытались связаться с кораблём, но капитан D35 Dragon заявил, что не может понять собеседников из-за плохой связи. В итоге корабли ВМФ России выдворили нарушителя в нейтральные воды.

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