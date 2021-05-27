Британцы поспорили с ФСБ об эсминце, который русские отогнали от Крыма

Британцы поспорили с ФСБ о своём эсминце, который русские отогнали от побережья Крыма. В Лондоне не согласились с тем, как этот случай описала ФСБ России.

Власти Великобритании опровергли сообщение Федеральной службы безопасности России, которая ранее рассказала, как сотрудники ФСБ вместе с военными выдворили из территориальных вод британский эсминец D35 Dragon, пытавшийся подойти к побережью Крыма.

Сообщение категорически не соответствует действительности. HMS Dragon (D35) выбирал прямой маршрут между двумя заходами в порт, следуя признанному безопасному маршруту в украинских водах, - рассказали РБК в Министерстве обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что никаких инцидентов с русскими военными возле Крыма не было. Британский корабль якобы спокойно проследовал по своему маршруту.

По словам замглавы ФСБ Владимира Кулишова, 13 октября 2020 года британский эсминец зашёл в территориальные воды России в районе мыса Херсонес. Русские пограничники пытались связаться с кораблём, но капитан D35 Dragon заявил, что не может понять собеседников из-за плохой связи. В итоге корабли ВМФ России выдворили нарушителя в нейтральные воды.