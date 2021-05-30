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Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России

30 мая 2021, 00:55  •  9 • Политика
Читатели Daily Mail с недоверием отнеслись к упрёкам генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении России. Ранее он заявил, будто нештатная посадка самолёта авиакомпании Ryanair произошла не без помощи России. Иностранцы призвали Столтенберга "сменить пластинку".
Нападки на Россию со стороны представителей Запада уже выводят из себя их собственных граждан. Так, читатели британской газеты Daily Mail вознегодовали после слов Йенса Столтенберга о России. Генсек НАТО увидел в инциденте, связанном с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, "русский след", за что и был высмеян в Сети.
Как ранее признался глава Североатлантического альянса, ему трудно поверить, что этот инцидент обошёлся без участия Москвы.
На такое заявление ему тут же ответили - напомнили про Джулиана Ассанжа. Cannibal Culture поинтересовался, что Столтенберг может сказать по поводу причастности ЦРУ к похищению австралийского интернет-журналиста.
Andre Z и вовсе полагает, что бездоказательные обвинения - это чересчур для генсека НАТО. "Вести подобные разговоры попросту несерьёзно", - отметил он.
Ещё один читатель британского таблоида заметил, что Роман Протасевич, о котором так кричат на Западе, никакой не журналист, а обыкновенный радикал, воевавший на Украине.
Suusi M-B в свою очередь заявила, что на память ей приходят сразу два проступка европейских стран. Однако о прошлых инцидентах в НАТО почему-то не высказывались.
"А я помню, как Соединённое Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолёт с президентом страны на борту", - говорится в комментарии.
Судя по комментарию Tigressor, иностранцы попросту устали слушать очередные обвинения в адрес Москвы. "И снова виновата Россия. Смените уже пластинку, наконец!" - призвал он.
"Дни.ру" напоминают, что после вынужденной посадки иностранного самолёта в Минске и задержания Романа Протасевича страны Евросоюза ввели ограничения, направленные против Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя высказывания официальных лиц западных стран, обвинил европейских лидеров в заговоре против республики.
"Недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к "этапу удушения" страны", - отметил он.

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