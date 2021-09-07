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Британцы посмеялись над угрозой Лондона подать "сигнал Москве" походом авианосца

07 сентября 2021, 22:10  •  37 • Политика
Фото: Waltraud Grubitzsch / dpa / www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона припомнили своему флоту скандальный инцидент в Черном море
Британцы посмеялись над угрозой Лондона "послать сигнал Москве и Пекину" с помощью похода авианосца "Королева Елизавета". Свои комментарии они оставили под статьей Daily Telegraph.
Отмечается, что грозное заявление прозвучало из уст коммодора Королевского военно-морского флота Стива Мурхауса. В ходе брифинга на корабле он оценил 28-недельный поход авианосца Queen Elizabeth протяженностью свыше 48 тыс км, назвав его демонстрацией "новой решимости Британии", пишет "ИноСМИ".
Сей спич в издании объявили "сигналом" в адрес России и Китая. Между тем, в комментариях к публикации читатели осудили такую позицию.
"Одержимость Россией, которую называют главным врагом, демонстрирует наше непонимание сегодняшнего мира. Эй, проснитесь! Холодная война закончилась", – указал David Hussell.
Он считает, что сегодня главной угрозой Соединенному Королевству является Китай. Эту точку зрения поддержали ряд других пользователей.
"Бездарная трата денег. Все мы знаем, что китайцы могут убрать нас с морей, просто взмахнув своими палочками для еды", – полагает Anthony Hall.
""Королева Елизавета" – это просто плюшевая свинка Пеппа в сравнении с китайскими суперавианосцами", – заметил Tony Sheehan.
"Лучше не раздражать слишком сильно китайцев. Нам нужны сделанные в Китае шмотки", – заявил William Rusbridge.
А вот еще один читатель напомнил о происшествии с британским эсминцем Defender, который вознамерился прощупать нервы у российских военных, когда 23 июня забрел в акваторию РФ у берегов Крыма. Тогда наши моряки и летчики со стрельбой выгнали нарушителя прочь с территории РФ.
"Как показал инцидент в Черном море, королевские ВМС в таком хаосе, что могут специально затопить свой корабль в политических целях", – напомнил комментатор.
Добавим, в июле 2021 г. глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая на заседании комитета по иностранным делам Палаты общин парламента страны, пообещал, что корабли флота Королевства продолжат практику захода в украинские воды, несмотря на инцидент с эсминцем Defender.

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