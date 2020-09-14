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Британцы перестали скрывать истинное отношение к русским. Пловчиха озвучила неприглядный факт
14 сентября 2020, 12:30 • 226 • В мире
Британцы перестали скрывать своё истинное отношение к русским. Об этом рассказала пловчиха с русскими корнями Татьяна Белоногофф. Девушка заявила, что в Великобритании процветает русофобия. Она часто слышала пренебрежительные высказывания в свой адрес. По словам спортсменки, иногда ей прямо говорили, что "ненавидят русских".
Пловчиха с русскими корнями Татьяна Белоногофф озвучила неприглядный факт о Великобритании. Девушка заметила, что в английских школах очень много русофобии.
"Я бы сказала, что в нашей школе негативно относились к русским. Были определённые моменты, когда и учителя говорили, что Россия ужасная. Негатив шёл именно в мою сторону. Я это прямо чувствовала. От учеников были шутки по поводу того, что нужно было фашистам разгромить СССР, чтобы этих русских здесь не было, а то они все ужасные", - рассказала девушка в интервью МАТЧ ТВ.
Очень часто, по словам девушки, уроженцев России высмеивали. Говорили, что они все "алкоголики" или "сидят на допинге". Иногда к ней могли повернуться другие ученики и сказать: "Ненавижу русских и вообще славян". По словам Белоногофф, это считалось абсолютно нормальным поведением, а окружающие не говорили об этом как о расизме.
"В какой-то момент я перестала замечать", - призналась девушка.
Отец Татьяны Белоногофф - американец русского происхождения. Они познакомились с матерью в американской компании в Москве, а в 1990-е годы перебрались в Англию. Татьяна родилась там и прожила до 18 лет. Сейчас она заявила, что хочет поменять гражданство и выступать за Россию.
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