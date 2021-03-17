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Британцы перепечатали ложь Киева и напугали третьей мировой

17 марта 2021, 19:30  •  10 • Политика
Британцы перепечатали ложь Киева - заявление Минобороны Украины, которое было выпущено 15 марта. Читателей напугали третьей мировой, обвинив в её начале Россию.
Журналист Пол Уитерс на страницах Daily Express рассказал британским читателям о "высшей степени боевой готовности", в которую приводятся вооружённые силы Украины. Он напрямую пишет о "риске третьей мировой".
Журналист пугает читателя нарушением режима огня на востоке Украины. Якобы российские военные допустили десять случаев, в ряде из которых использовали оружие, запрещённое Минскими соглашениями. Уитерс перечисляет, где и из какого вооружения был открыт огонь. При этом единственным источником информации для него является заявление Минобороны Украины.
Россия в заявлении открыто называется врагом и государством-агрессором, нарушающим международные соглашения и наращивающим боевой потенциал в Донбассе. Из-за действий, якобы предпринятых военными РФ, командование украинского Минобороны вынуждено было предпринять некоторые шаги. По данным Уитерса, военнослужащие Украины были отозваны из отпусков, выписаны из больниц и направлены в свои военные части. Сейчас на передовую в Донбассе свозят боеприпасы.
Британский журналист предполагает, что боевые действия, которые вполне могут перерасти в полномасштабный военный конфликт и даже в третью мировую, начнутся 17-18 марта. В эти дни Россия будет отмечать седьмую годовщину присоединения Крыма.
Напомним, с 2014 года Украина многократно обвиняла Россию в оккупации Крыма, а также отправке военных, оружия и техники в Донбасс. Москва подобные обвинения раз за разом отрицает и напоминает, что Крым стал российским регионом после референдума, проведённого с соблюдением всех норм международного права. Кроме того, в Кремле неоднократно подчёркивали: российских войск на территории Донецкой и Луганской народных республик нет.

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