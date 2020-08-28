Британцы перечислили "страхи" Путина, но забыли о реальной угрозе

Известный британский журнал The Economist поместил президента России Владимира Путина на обложку. Российский лидер изображён идущим между различных угроз. С одной стороны оказался белорусский "майдан", с другой отражены протесты жителей Дальнего Востока в связи с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и "отравление" Алексея Навального. Всю эту композицию венчает надпись: "Чего боится Путин".

Telegram-канал "Мадуро - не дура" отмечает, что британцы серьёзно просчитались со "страхами" Путина. Волнения в Белоруссии уже успешно купированы, "отравление" Навального не было никем доказано, а протесты в Хабаровске так ни во что и не переросли. При этом в Лондоне упустили из виду реальную угрозу - вторую волну пандемии коронавируса, которая может прокатиться по всему миру осенью.

"Есть другие вызовы, которые Путин считает главными для себя и России. Какие это моменты - покажет сентябрь. Главная задача нашего президента - пройти мимо "второй волны" COVID-19", - пишет канал.

Скриншот:Telegram/Мадуро - не дура