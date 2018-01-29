“Британцы от меня без ума” - Трамп похвалил себя в интервью

• 54 • Политика

Президент США Дональд Трамп уверен, что он очень популярен в Великобритании

Стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп в эфире британского телеканала заявил, что он очень популярен в Великобритании.

“Я считаю, что я очень популярен в вашей стране, - отметил Трамп без малейшего стеснения. Я считаю, что британцам нравится мое отношение к вопросам безопасности, многое из того, что я говорю”.

Также Трамп добавил, что у него сложились прекрасные отношения с британскими властями, в частности с премьер-министром Терезой Мэй.



“Я поддерживаю многое, что она делает и что говорит, - заявил Трамп. - Я очень поддерживаю Великобританию”.

Добавим, что Дональд Трамп уже успел перенести дату своих визитов в Великобританию. Отметим, что в своем Twitter он писал ранее, что не считает нужным приезжать в Великобританию с официальным визитом ради открытия посольства.