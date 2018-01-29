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“Британцы от меня без ума” - Трамп похвалил себя в интервью
29 января 2018, 08:09 • 54 • Политика
Президент США Дональд Трамп уверен, что он очень популярен в Великобритании
Стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп в эфире британского телеканала заявил, что он очень популярен в Великобритании.
“Я считаю, что я очень популярен в вашей стране, - отметил Трамп без малейшего стеснения. Я считаю, что британцам нравится мое отношение к вопросам безопасности, многое из того, что я говорю”.
Также Трамп добавил, что у него сложились прекрасные отношения с британскими властями, в частности с премьер-министром Терезой Мэй.
“Я поддерживаю многое, что она делает и что говорит, - заявил Трамп. - Я очень поддерживаю Великобританию”.
Добавим, что Дональд Трамп уже успел перенести дату своих визитов в Великобританию. Отметим, что в своем Twitter он писал ранее, что не считает нужным приезжать в Великобританию с официальным визитом ради открытия посольства.
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