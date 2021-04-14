Британцы ошиблись: Военных из Сибири "перебросили" к границам Украины

Британское издание Daily Mirror выдало кадры учений в Сибири за войска у границы с Украиной. Оплошность заметили журналисты "Звезды".

Британцы перепутали локации русских военных. В материале Daily Mirror журналисты опубликовали фото с военных учений в Сибири, но надпись при этом гласила, что это кадры войск России у границ Украины.

Ошибку заметили журналисты "Звезды". Как оказалось, иностранцы решили проиллюстрировать свой материал о войсках России у границ Незалежной кадрами с учений спецназа ЦВО в Сибири.

На то, что британцы катастрофически ошиблись локацией - учения проходили в 4300 километрах от российско-украинской границы, - русские им указали в официальном письме.

После уведомления от "Звезды" на сайте Daily Mirror неверный снимок "потёрли". Однако своего извинения за дезинформацию иностранная редакция так и не принесла.

Как отмечает "Звезда", никакой официальной реакции или опровержения не последовало.

Ранее Вашингтон призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В России отметили, что со своей стороны не обязаны кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.