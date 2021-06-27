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Британцы нашли "срочный запрос на туалетную бумагу" в секретных документах об атаке русских

27 июня 2021, 22:55  •  63 • Политика
Британцы в своих комментариях на тему утечки секретной информации, связанной с атакой у Крыма - намеренной провокацией против русских, оказались чуть ли не самыми искромётными ребятами. Например, среди прочего в бумагах нашли "срочный запрос на туалетную бумагу".
На остановке общественного транспорта в графстве Кент были найдены секретные документы, касающиеся вторжения эсминца Королевского флота Defender в территориальные воды России. Как известно, на устные предупреждения британские моряки не реагировали. Затем стало ясно, что вторжение было не случайным - утечка секретных документов показала, что британцы помимо всего прочего ещё и просчитывали реакцию русских. Но всё равно не угадали - русские ответили огнём.
Как пишет "ПолитРоссия", на утечку секретных данных таким комичным способом отреагировали и простые британцы:
"Как ни удивительно, это ещё не самая странная вещь, найденная на автобусной остановке", - гласит один из комментариев. И это чистая правда. Секретные документы в урнах, на остановках и других неподходящих для этого местах в Великобритании находят не в первый раз.
Кто-то из комментаторов просто смеётся, другие поддерживают следующую позицию:
"Больше похоже на сцену из "Мистера Бина".
А, например, Dutchy Boy иронично отмечает: "Это русский парень распечатал и выбросил, как какую-то бредятину". Среди других шуток, например, есть и такой вариант:
"Я слышал, что команда Defender отправила срочный запрос на туалетную бумагу после того как Путин на прошлой неделе послал своих парней, чтобы напугать их до смерти".
Наконец, Purple penguin отметил, что неважно, как именно произошла утечка. Важнее содержание бумаг, ведь документы доказывают, что британские военные намеренно пытались спровоцировать Россию, а после "обвинить в разжигании войны".
"Мы должны быть злы из-за этого. Многие явно не понимают, насколько всё это серьёзно", - добавил автор комментария, подчеркнув, что слив документов именно сейчас - это хорошая новость, ведь дальше могло быть поздно.

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