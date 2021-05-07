Британцы нашли альтернативу для удара русской ракеты, способной уничтожить всю Англию

В британских СМИ уже в красках представили, чем грозят Западу испытания новейшей ракеты "Сармат". Так, журналисты отмечают, что супероружие может стереть с лица земли Англию или Техас. Читатели британской The Daily Express даже нашли альтернативу для удара русской ракеты. Один из пользователей посоветовал направить её на Францию.

Новая ракета РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году, вызвала настороженность в британской прессе. В публикациях отмечают колоссальные возможности этого оружия. Журналисты отмечают, что при ударе этой ракеты с лица земли может исчезнуть Техас или даже вся Англия.

Один из читателей британской The Daily Express посоветовал направить это супероружие не на Британию или США, а на Францию.

"А зачем ему стирать с лица земли Англию и Уэльс? Пусть Путин лучше нацелится на Францию - это спасёт мир от бесконечных раздоров", - написал SteveVT.

Tjoepstil в свою очередь отмечает, что реальное применение мощнейшего вооружения бессмысленно. Даже использование "Царь-бомбы" в конечном счёте оказалось бессмыслицей. "Кому захочется вторгаться в страну, от которой ничего не осталось?" - недоумевает он.

Настороженность и страх британских читателей объяснимы: межконтинентальную ракету РС-28 на Западе уже назвали "Сатана-2".

Кроме того, как отмечал журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт, запуск новой ракеты произойдёт на фоне самого высокого со времён холодной войны напряжения в отношениях России и стран НАТО.