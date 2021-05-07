Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Ук...
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет да...
Главная / В мире

Британцы нашли альтернативу для удара русской ракеты, способной уничтожить всю Англию

07 мая 2021, 23:05  •  84 • В мире
В британских СМИ уже в красках представили, чем грозят Западу испытания новейшей ракеты "Сармат". Так, журналисты отмечают, что супероружие может стереть с лица земли Англию или Техас. Читатели британской The Daily Express даже нашли альтернативу для удара русской ракеты. Один из пользователей посоветовал направить её на Францию.
Новая ракета РС-28 "Сармат", которую испытают в 2021 году, вызвала настороженность в британской прессе. В публикациях отмечают колоссальные возможности этого оружия. Журналисты отмечают, что при ударе этой ракеты с лица земли может исчезнуть Техас или даже вся Англия.
Один из читателей британской The Daily Express посоветовал направить это супероружие не на Британию или США, а на Францию.
"А зачем ему стирать с лица земли Англию и Уэльс? Пусть Путин лучше нацелится на Францию - это спасёт мир от бесконечных раздоров", - написал SteveVT.
Tjoepstil в свою очередь отмечает, что реальное применение мощнейшего вооружения бессмысленно. Даже использование "Царь-бомбы" в конечном счёте оказалось бессмыслицей. "Кому захочется вторгаться в страну, от которой ничего не осталось?" - недоумевает он.
Настороженность и страх британских читателей объяснимы: межконтинентальную ракету РС-28 на Западе уже назвали "Сатана-2".
Кроме того, как отмечал журналист британского издания Daily Mail Уилл Стюарт, запуск новой ракеты произойдёт на фоне самого высокого со времён холодной войны напряжения в отношениях России и стран НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
07 мая 2021, 14:50
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
07 мая 2021, 07:30
В зоне риска Нью-Йорк, Мехико...Роскосмос показал, куда могут упасть обломки китайской ракеты
07 мая 2021, 07:30
Чтобы Чёрное море не стало "русским": В Румынии объяснили свой страх
07 мая 2021, 19:25
Строительство украинских баз на Азове будет бессмысленным. В Китае предупредили о западне
07 мая 2021, 21:15
Призванный устрашать ВМФ России крейсер США "сдался" за несколько часов
07 мая 2021, 13:00
Америка толкает Белоруссию в объятия России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
04 мая 2021, 02:25
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 01:55
«Я не буду защищать США с оружием в руках»: химик Артём Оганов о возвращении в Россию, молодых учёных и Сколтехе
02 мая 2021, 09:10
Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.