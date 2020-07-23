Британцы хотят сделать "глазастее" свои истребители. Русским Су-57 грозит опасность?

В Великобритании намерены модернизировать многоцелевые истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon. Несмотря на то, что в ряде стран продолжается разработка военных самолётов пятого поколения, эксперты отмечают, что дополнительная защита от зенитно-ракетных систем не повредит и младшему поколению.

По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов. По своим характеристикам они не должны уступать тем, которые стоят на F-35, сообщает "Утро.ру".

Подобной тактики придерживаются в США. Они готовят связку F-35 плюс F-15EX, однако в Пентагоне ещё рассчитывают на беспилотники вроде "Валькирии".

Преимущество АФАР - в "глазастости" боевых самолётов. Благодаря обеспечению радаром с активной фазированной решёткой лётчик сможет отслеживать цели на больших расстояниях, а также трудные цели, как, например, крылатые ракеты, летящие на низкой высоте.

В России радар с АФАР установлен только на истребителе Су-57, который пока не выпускается серийно. Однако стоит ли нашим военным беспокоиться из-за планов зарубежных коллег?

Навряд ли - похожую РЛС планируется ставить на МиГ-35, однако пока массовый выпуск этих машин так и не начался. На Су-35С установлен радар с пассивной фазированной решёткой Н035 "Ирбис".