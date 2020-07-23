Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная / В мире

Британцы хотят сделать "глазастее" свои истребители. Русским Су-57 грозит опасность?

23 июля 2020, 08:05  •  43 • В мире
В ряде стран Европы намерены модернизировать свои истребители радаром с активной фазированной решёткой. Зоркий "глаз" для истребителей необходим не только для манёвров, но и для тактических преимуществ над противником. В России радар с АФАР установлен только на истребителе Су-57, который пока не выпускается серийно. Грозит ли нашим опасность?
В Великобритании намерены модернизировать многоцелевые истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon. Несмотря на то, что в ряде стран продолжается разработка военных самолётов пятого поколения, эксперты отмечают, что дополнительная защита от зенитно-ракетных систем не повредит и младшему поколению.
По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов. По своим характеристикам они не должны уступать тем, которые стоят на F-35, сообщает "Утро.ру".
Подобной тактики придерживаются в США. Они готовят связку F-35 плюс F-15EX, однако в Пентагоне ещё рассчитывают на беспилотники вроде "Валькирии".
Преимущество АФАР - в "глазастости" боевых самолётов. Благодаря обеспечению радаром с активной фазированной решёткой лётчик сможет отслеживать цели на больших расстояниях, а также трудные цели, как, например, крылатые ракеты, летящие на низкой высоте.
В России радар с АФАР установлен только на истребителе Су-57, который пока не выпускается серийно. Однако стоит ли нашим военным беспокоиться из-за планов зарубежных коллег?
Навряд ли - похожую РЛС планируется ставить на МиГ-35, однако пока массовый выпуск этих машин так и не начался. На Су-35С установлен радар с пассивной фазированной решёткой Н035 "Ирбис".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем лечиться от COVID-19
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
22 июля 2020, 13:00
Евросоюз выделил финансирование странам Балтии
22 июля 2020, 13:00
Откровения русского хакера: История похищения английской вакцины
22 июля 2020, 15:00
А все боялись Билла Гейтса: Илон Маск напрямую заявил о планах по чипизации людей
23 июля 2020, 00:05
Когда откроют въезд в Абхазию - туристам придётся ждать ещё неделю
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 02:00
Канцлер Коль аж подпрыгнул: Сколько взял Горбачёв за расширение НАТО
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
18 июля 2020, 15:00
Три предпосылки вхождения Донбасса в состав России
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.