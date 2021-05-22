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Британцы изумились "уймищей ракет" России: "Пусть Путин ответит!"

22 мая 2021, 21:30  •  27 • Политика
Испытания гиперзвуковой ракеты "Острота" начнутся в 2022 году. Новое оружие России вызвало возмущение британцев. "Пусть Путин ответит!" - гласят их гневные комментарии.
Россия разрабатывает сверхсекретную гиперзвуковую ракету, предназначенную для прорыва любой современной системы ПВО, сообщает Daily Mail. Британские читатели полны возмущения.
Речь идёт о малогабаритной гиперзвуковой ракете "Острота". Её лётные испытания должны начаться в 2022 году. Предполагается, что данной ракетой будут оснащены сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34.
И зачем же "миролюбивой" России понадобилась такая уймища ракет? Нет, пусть уж Путин ответит!
- гневается читатель Daily Mail под ником Mark Roberts, удобно забывая или находясь в неведении о постоянных провокациях НАТО у границ России.
Русские - голодранцы. Откуда у них такие бабки?
- возмущается ещё один житель Туманного Альбиона под ником Stdve.
Ну, конечно. День без статьи про злобных русских прошёл зазря,
- комментирует Alexey Bez Ivanov.
Напомним, что президент России Владимир Путин впервые представил гиперзвуковое оружие весной 2018 года. Тогда западные СМИ со скепсисом отнеслись к тому, что Россия обладает подобными технологиями, и даже нарекли их "мультиками". Однако вскоре Россия провела испытания гиперзвуковых ракет, продемонстрировав всему миру их скорость и точность.

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