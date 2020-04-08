Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь применили на Китае - Глазьев

Британская разведка выдвинула новую версию происхождения коронавирусной инфекции. Представители спецслужб настаивают, что COVID-19 - рукотворный вирус и, более того, добавляют, что утечка заразы произошла в Китае, поскольку там есть две лаборатории, якобы занятые разработкой подобных вирусов, их специалисты и допустили ошибку. Однако британские спецслужбы искусно обходят стороной другую информацию - о том, что следы хранения биооружия китайские представители нашли на территории американского консульства. Информацию прокомментировал для Царьграда академик РАН Сергей Глазьев.

"Давайте исходить из нашего исторического опыта, особенно последних лет. Всё, что оглашается от имени британской разведки, является политической провокацией. Они в этом мастера, они прикрываются какими-то тайными знаниями, в которых не раскрывают свои источники информации. Соответственно, если такой закрытый орган, как британская разведка, что-то говорит, это, считайте, политическая провокация, не более того", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что мир и Россия уже видели, как работает эта технология, - на примере так называемого дела "Новичка". Тогда Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей, хотя якобы имевшее место отравление, во-первых, случилось на британской территории, во-вторых, рядом с британской же лабораторией, где производят химическое оружие.

"То есть по ходу пьесы, постановка которой принадлежала британской разведке, мы попутно выяснили, что англичане занимаются разработкой химического оружия, которое, вообще говоря, запрещено международной конвенцией. Поэтому здесь они сами себя, что называется, высекли, но это была в чистом виде политическая провокация, никаких фактов они не предоставили", - заметил Глазьев.

По его словам, хоть Англия и проводила публичное расследование, но оно принесло "нулевой результат", поскольку всё было инспирировано.

"И англичане в этом большие мастаки. Давайте вспомним историю с голодомором, которая была тоже продуктом вымысла МИ-6, английской разведки. Они вообще очень интеллектуальные сказочники. Вспомним Оруэлла, роман "1984", это тоже сотрудник британской разведки. А автор мифа о голодоморе - его коллега, они сидели в одной комнате, сейчас я запамятовал фамилию. Сам термин "голодомор" и оформление мифа принадлежат британской разведке, сознательно исказившей как причины голода в СССР в начале 30-х годов, связанные с введённым по инициативе Лондона торговым эмбарго, так и его последствия, ощущавшиеся не только на Украине", - считает академик, добавляя, что эту интерпретацию сочинили именно для украинцев, чтобы посеять ненависть к Москве.

Затем американские агенты, по его словам, стали распространять этот миф по Украине. То есть британская разведка - это мастер высококачественных художественных постановок, разного рода политических провокаций, подчеркнул Глазьев.