Китай уже обогнал Россию в исследованиях и разработках высококлассных истребителей. Как сообщает издание "Гуаньча", с такими данными выступил британский аналитический центр по вопросам обороны и безопасности - Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI).

Согласно отчёту RUSI, Россия постепенно утрачивает статус источника воздушной угрозы для Запада. По мнению британцев, это происходит из-за своей глубокой промышленной структуры и бюджетных недостатков.

Тем временем Китай, который взял за основу советские суда, активно наращивает преимущество в авиастроении.

К примеру, J-11D, оснащённый радаром с активной фазированной антенной решёткой и встроенными средствами РЭБ, уже превысил по характеристикам российский Су-35.

Впрочем, китайские пользователи с заявлениями британцев не согласны. По их мнению, такие отчёты - попытка стравить КНР и Россию.

"Это не обсуждение того, как Китай лидирует, а скорее статья о "китайской угрозе". Не страх, а попытка посеять раздор - западные страны всегда так действовали", - отмечает один из пользователей.

"Не надо нас расхваливать, нам ещё предстоит долгая дорога, спасибо", - добавляет другой.

"Снова сеют раздоры между нами и миром", - констатировал читатель "Гуаньча".