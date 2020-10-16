Британцы и норвежцы сели на хвост российским Ту-160

Два российских ракетоносца совершили плановый полёт в нейтральном воздушном пространстве. На протяжении 12 часов наши асы облетали Норвежское, Баренцево и Северное моря, сообщает телеканал "360".

Впрочем, в иностранных воздушных силах не стали скрывать своего интереса к пролёту российских ракетоносцев. На некоторых участках маршрута наши самолёты сопровождались зарубежными истребителями.

Отмечается, что на хвосте у наших были замечены Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

Уточняется, что все полёты самолётов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как подчёркивает "РИА Новости", лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.