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Британцы и норвежцы сели на хвост российским Ту-160
16 октября 2020, 00:45 • 18 • В мире
Самолёты НАТО летели следом за российскими ракетоносцами над нейтральными водами.
Два российских ракетоносца совершили плановый полёт в нейтральном воздушном пространстве. На протяжении 12 часов наши асы облетали Норвежское, Баренцево и Северное моря, сообщает телеканал "360".
Впрочем, в иностранных воздушных силах не стали скрывать своего интереса к пролёту российских ракетоносцев. На некоторых участках маршрута наши самолёты сопровождались зарубежными истребителями.
Отмечается, что на хвосте у наших были замечены Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.
Уточняется, что все полёты самолётов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как подчёркивает "РИА Новости", лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.
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