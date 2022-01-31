Британцы грозят русскому бизнесу санкциями. А Путин предупреждал: "Лучше - в дом"

Как стало известно, парламент Великобритании намерен рассмотреть проект новых санкций против России, который планируют запустить в течение недели. При этом основной удар предполагается нанести по энергетическому бизнесу. Стоит отметить, что президент России Владимир Путин заранее предупреждал русский бизнес и говорил прямо: "Лучше - в дом".

По данным газеты Times, Великобритания планирует внести в санкционный список руководителей энергетических компаний, заморозив их активы. А глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила конфисковать дома, офисы, гостиницы представителей крупного бизнеса, если Россия вторгнется на Украину.

Как напомнил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, о подобном возможном ходе гораздо раньше предупреждал Владимир Путин. Ещё год назад он обратился к руководителям компаний и акционерам в России, отметив, что бизнес сейчас работает в условиях большого количества факторов неопределённости.

"Сами решайте, куда вкладывать деньги, но лучше - в дом: здесь спокойнее и надёжнее", - говорил президент.