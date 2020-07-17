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Британцы два года хранили в тайне просчёт атомной подлодки. Жертвами могли стать сотни

17 июля 2020, 08:00  •  167 • В мире
В СМИ просочилась информация об инциденте, случившимся с атомной подлодкой британского флота. Субмарина в ноябре 2018-го едва не протаранила пассажирский паром. Если бы приближающуюся подлодку вовремя не заметили, жертвами ЧП могли стать сотни человек.
У берегов Шотландии в ноябре 2018-го года едва не произошло столкновение атомной подлодки с пассажирским паромом. Информацию об инциденте скрывали два года, о случившемся данные появились в СМИ лишь сейчас.
Название атомной субмарины, впрочем, не разглашается из соображений безопасности.
По информации Daily Mail, экипаж атомной подлодки королевского флота неверно рассчитал скорость пассажирского парома. До аварии оставалось примерно 30 секунд. Пассажиры и экипаж обоих судов находились под огромной угрозой.
На борту парома находилось 282 человека. Заметил субмарину наблюдатель на палубе, в воде он увидел приближающийся перископ. Тогда командир корабля отдал приказ немедленно идти на разворот.
В противном случае столкновения не удалось бы избежать. Если бы всё же субмарина и паром столкнулись, то это была бы самая серьёзная ошибка экипажа подлодки королевского флота в новейшей истории.

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