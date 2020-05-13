Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России припомнили эпичный фейл

Подводная лодка HMS Talent британских ВМС в результате столкновения получила серьёзную пробоину в рубке и не потонула только потому, что повреждённая часть судна находилась выше ватерлинии. Как сообщали британские СМИ, авария обошлась британской казне в 500 тыс. фунтов стерлингов. В переводе на нынешний курс это 611,3 тыс. долларов.

Скриншот: Telegram/Милитарист

Предполагается, что HMS Talent столкнулась с льдиной во время всплытия. Гидролокационное оборудование подлодки настроено на обнаружение объектов на большом расстоянии, однако не учитывает объектов, расположенных сверху.

Отметим, что похожий казус произошёл с американской подводной лодкой в марте 2018 года, и снова оказались "замешаны" русские. Субмарина ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики, когда отрабатывала сценарий войны с Россией. В итоге пришлось привлекать вертолёт, чтобы вызволить грозу американского флота из ледяного плена.