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Британцы чуть не повторили судьбу "Титаника" во время слежки. В России припомнили эпичный фейл
13 мая 2020, 22:55 • 146 • Политика
В Сети появилось фото британской подводной лодки, которая так увлеклась слежкой за российской субмариной, что столкнулась с дрейфующей льдиной. Инцидент произошёл ещё в 2015 году, однако прокол британских моряков был настолько громким, что история "охоты за русскими" по-прежнему гуляет по просторам интернета.
Подводная лодка HMS Talent британских ВМС в результате столкновения получила серьёзную пробоину в рубке и не потонула только потому, что повреждённая часть судна находилась выше ватерлинии. Как сообщали британские СМИ, авария обошлась британской казне в 500 тыс. фунтов стерлингов. В переводе на нынешний курс это 611,3 тыс. долларов.
Скриншот: Telegram/Милитарист
Предполагается, что HMS Talent столкнулась с льдиной во время всплытия. Гидролокационное оборудование подлодки настроено на обнаружение объектов на большом расстоянии, однако не учитывает объектов, расположенных сверху.
Отметим, что похожий казус произошёл с американской подводной лодкой в марте 2018 года, и снова оказались "замешаны" русские. Субмарина ВМС США Hartford застряла во льдах Арктики, когда отрабатывала сценарий войны с Россией. В итоге пришлось привлекать вертолёт, чтобы вызволить грозу американского флота из ледяного плена.
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