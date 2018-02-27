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Британцы бьют тревогу из-за самого "жирного поколения" в истории
27 февраля 2018, 14:24 • 100 • В мире
Британские эксперты подсчитали, что поколение миллениалов становится "самым жирным" в истории.
Британская The Times выпустила материал, в котором рассказала о проблеме миллениалов - людей, родившихся в период между началом 1980-х и концом 1990-х годов. Как отмечают британцы, именно это поколение уверенно движется к тому, чтобы стать "самым толстым" в истории человечества.
Британские ученые отмечают, что семь из десяти миллениалов приобретают лишний вес еще в подростковом возрасте. К примеру, среди поколения бэби-бумеров, которые родились в послевоенный период, лишним весом страдали только 50%.
Медики говорят о том, что ожирение значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Так, ранее сообщалось, что ученые установили связь между избыточным весом и 13 видами раковых заболеваний, включая рак груди, кишечника и почек.
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