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Британцев запугивают нормированием газа из-за "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 03:40 • 91 • Политика
Британские СМИ пишут о нормировании газа для Великобритании из-за запуска "Северного потока - 2". "Русских сделали врагами, чтобы поддерживать НАТО", - комментируют читатели Daily Express.
До запуска газопровода "Северный поток - 2", который напрямую соединяет Россию и Германию, остались считаные дни, заявил глава МИД Сергей Лавров. Это грозит Великобритании нормированием газа, пишет британское издание Daily Express.
Зима стремительно приближается, а газ играет ключевую роль в отоплении домов и промышленности Британии. СМИ играют на этих страхах, запугивая население тем, что президент России Владимир Путин перекроет поставки голубого топлива и заморозит Туманный Альбион. Однако не все читатели поддались на провокацию.
- комментирует читатель под ником Thor'sHammer
- указывает Sortbynew.
- резюмирует Prophylactic.
Напомним, что недавно был заварен последний шов газопровода "Северный поток - 2". Его запуск позволит транспортировать голубое топливо из России напрямую в Германию, в обход Украины и Польши. США и их сателлиты прикладывали неимоверные усилия для остановки строительства газопровода, но не справились.
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