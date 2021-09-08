Британские СМИ пишут о нормировании газа для Великобритании из-за запуска "Северного потока - 2". "Русских сделали врагами, чтобы поддерживать НАТО", - комментируют читатели Daily Express.

До запуска газопровода "Северный поток - 2", который напрямую соединяет Россию и Германию, остались считаные дни, заявил глава МИД Сергей Лавров. Это грозит Великобритании нормированием газа, пишет британское издание Daily Express.

Зима стремительно приближается, а газ играет ключевую роль в отоплении домов и промышленности Британии. СМИ играют на этих страхах, запугивая население тем, что президент России Владимир Путин перекроет поставки голубого топлива и заморозит Туманный Альбион. Однако не все читатели поддались на провокацию.

Надеюсь, у "Дейли Экспресс" хватило ума выставить счёт за публикацию подобной пропагандистской статьи ЦРУ, хотя бы автору хорошо заплатили,

- комментирует читатель под ником Thor'sHammer

Любопытно узнать, как Путин планирует использовать "СП - 2" в качестве оружия. Русские выполняют свои обязательства по контрактам даже с Украиной,

- указывает Sortbynew.

На самом деле Россия - не враг, русских сделали врагами, чтобы поддерживать НАТО, и это с каждым годом обходится всё дороже,

- резюмирует Prophylactic.

Напомним, что недавно был заварен последний шов газопровода "Северный поток - 2". Его запуск позволит транспортировать голубое топливо из России напрямую в Германию, в обход Украины и Польши. США и их сателлиты прикладывали неимоверные усилия для остановки строительства газопровода, но не справились.