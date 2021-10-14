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Британцев рассмешила идея отправить армию Евросоюза к границам России

14 октября 2021, 18:35  •  45 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Читатели Daily Express предположили, что у Путина есть чувство юмора, иначе Москва нанесет упреждающий удар
Читатели британского издания Daily Express высмеяли планы Евросоюза отправить "военную миссию" на Украину к границам России.
В опубликованной в таблоиде статье говорится, что комитет ЕС по политике и безопасности обсудит детали операции в следующем месяце. Данный шаг приведет к отправке военных из Европейского союза в Незалежную после запроса украинского правительства о "военном профессиональном образовании" с целью "противодействия угрозам России на восточной границе".
По замыслу Брюсселя, подобный ход со стороны ЕС должен повлиять на политику президента РФ Владимира Путина. Однако комментаторы издания раскритиковали такую позицию европейского сообщества. Комментарии собрало РИА Новости".
"Путин уйдет на пенсию к тому времени, когда ЕС заключит соглашение о развертывании воображаемой армии", – заметил один из читателей.
"Это, конечно, звучит опасно. Вот, только не для Путина, а для всех остальных", – уверен другой.
"Что они собираются делать, когда приедут туда? Путин, наверное, в ужасе", – сыронизировал еще один.
"Держу пари, Кремль от души посмеется. Представьте, французы требуют, чтобы командный язык был французским. Никто не обращает внимания. О боже, уже пять часов, пора пить чай. Где белые флаги, против одной из самых профессиональных вооруженных сил в мире? Доставайте попкорн", – предложил комментатор.
"Армии ЕС не существует. Это опасная фантазия", – указал пользователь.
"О, если Германия и Франция отправят вооруженные силы на Украину под флагом ЕС и получат удар под зад, смогут ли они обратиться за поддержкой к своим союзникам по НАТО?" – задался вопросом читатель.
"Им лучше всего надеяться, что у Путина есть чувство юмора, иначе он нанесет упреждающий удар", – выразил мнение еще один комментатор.
"Я почти уверен, что Путин смеется до упаду... Армия ЕС", – с сарказмом написал читатель.
По мнению многих комментаторов, армия стран Евросоюза не сможет добиться никаких результатов без вооруженных сил Соединенного Королевства.
Напомним, в начале октября Брюссель подтвердил ранее появившуюся информацию в СМИ об идее создания военной миссии ЕС на территории Незалежной из-за якобы "агрессии" России.

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