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Британцев пытались напугать войной с Россией: Они припомнили мигрантов и резиновый флот

04 июля 2021, 23:35  •  149 • Политика
Британские читатели были крайне возмущены материалами местных изданий о тренировках русских военных самолётов в Чёрном море. Они посчитали, что любая страна проводит военные учения близ своих границ и даже начали критиковать правительство своей страны.
Об учениях русской армии высказались читатели издания Daily Express, которая назвала манёвры русских самолётов над Чёрным морем "подготовкой к войне". В то же время в Чёрном море проходят учения стран НАТО Sea Breeze, в которых принимают участие в том числе и самолёты ВВС Великобритании.
Пользователь Truebrit отметил, что не стоит предполагать подготовку России к войне лишь из-за того, что британский корабль проплыл по Чёрному морю. Он заявил, что все страны проводят подготовку своих военнослужащих. Пользователь RanTheMan и вовсе отметил, что западные СМИ "чересчур ополчились на Путина".
"А что, британские ВВС не проводят учений?" - добавил комментатор под ником WilliamTaylor5.
Ещё один комментатор иронично отметил, что Британии не стоит переживать за свою безопасность. Он заявил, что не уверен в том, что Россия "захочет вторгнуться, чтобы оплатить все расходы по социальному обеспечению, связанные с уходом за миллионами иммигрантов".
Также один из комментаторов пошутил над британской армией. Он спросил, как она собирается справляться с русскими, если не может "остановить флот резиновых лодок".

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