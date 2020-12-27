Британцев оставили без счастливого Рождества: Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили традицию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон сочли, что в этом году традиционное пожелание счастливого Рождества британцам будет неэтичным, поэтому пара сменила текст своего обращения, пишет Daily Mail.

Герцог и герцогиня Кембриджские решили вместо поздравлений выразить благодарность тем, кто борется в стране с эпидемией COVID-19, а также поддержали членов их семей.

"Желать счастливого Рождества в этом году как-то неправильно, поэтому мы желаем, чтобы 2021 год был лучше", - написали в Twitter Уильям и его супруга.

Герцог и герцогиня Кембриджские признались, что думают о тех, кто вынужден встречать праздник в одиночестве или в больнице, а также поддерживают тех, кто оплакивает умерших близких. Принц Уильям и Кейт Миддлтон добавили, что отмечают Рождество скромно - дома со своими детьми.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II и её муж принц Филипп не будут собирать на праздник всю семью и проведут Рождество в Виндзорском замке в окружении прислуги. Премьер страны Борис Джонсон ввёл максимальные ограничения в стране в связи с распространением нового штамма коронавируса - закрыты все магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Всем жителям настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, не встречаться даже с родственниками и соседями.