Британцев охватила шпиономания: Посол объяснил нежелание Лондона сотрудничать с Москвой

Россия много раз предлагала Британии организовать консультации по вопросам кибербезопасности, однако английский политический истеблишмент охвачен шпиономанией. Об этом рассказал посол России в Британии Александр Яковенко.

По его словам, Лондон по-прежнему отказывается сотрудничать с Москвой в киберсфере. Еще в декабре 2017 году во время переговоров с Борисом Джонсоном, бывшим тогда главой МИД Британии, глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением провести "сверку часов" на тему кибербезопасности, напомнил Яковенко.

Однако, подчеркнул дипломат, с британской стороны Москва до сих пор видит только подтасовку фактов и нагнетание риторики.

Российский посол напомнил о происшествии со взломом компьютерных систем телеканала Islam Channel, произошедшем в 2015 году. Хотя в тот раз о причастности России речи не шло, в угоду политической конъюнктуре официальный Лондон начал раскручивание этого сюжета "в антироссийском ключе", причем руководство канала сказало, что не имеет к Москве никаких претензий.

Об этом дипломат рассказал в интервью "Известиям".