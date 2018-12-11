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Британцев охватила шпиономания: Посол объяснил нежелание Лондона сотрудничать с Москвой
11 декабря 2018, 13:54 • 33 • Политика
Россия много раз предлагала Британии организовать консультации по вопросам кибербезопасности, однако английский политический истеблишмент охвачен шпиономанией. Об этом рассказал посол России в Британии Александр Яковенко.
По его словам, Лондон по-прежнему отказывается сотрудничать с Москвой в киберсфере. Еще в декабре 2017 году во время переговоров с Борисом Джонсоном, бывшим тогда главой МИД Британии, глава МИД России Сергей Лавров выступил с предложением провести "сверку часов" на тему кибербезопасности, напомнил Яковенко.
Однако, подчеркнул дипломат, с британской стороны Москва до сих пор видит только подтасовку фактов и нагнетание риторики.
Российский посол напомнил о происшествии со взломом компьютерных систем телеканала Islam Channel, произошедшем в 2015 году. Хотя в тот раз о причастности России речи не шло, в угоду политической конъюнктуре официальный Лондон начал раскручивание этого сюжета "в антироссийском ключе", причем руководство канала сказало, что не имеет к Москве никаких претензий.
Об этом дипломат рассказал в интервью "Известиям".
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