Британцев напугал Путин из ядерного бункера

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Жители Туманного Альбиона обсудили шансы выжить в Третей мировой войне

В Лондоне не осталось не замеченным вчерашнее заявление президент РФ Владимира Путина о том, что в России "на завершающем этапе" находится создание нового пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом глава государства говорил в ходе совещания с Минобороны.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, РФ строит ядерный командный пункт, где Путин сможет "контролировать оружие "судного дня" страны в случае Третьей мировой войны". Президент заявил, что "ядерная триада остается главной, ключевой гарантией военной безопасности России".

По оценкам, Москва располагает запасом в 6 375 ядерных боеголовок по сравнению с 5800 у США, и Путин призвал к "новому уравнению безопасности" на фоне опасений новой гонки вооружений с Вашингтоном, говорится в статье.

Российская триада состоит из наземных пусковых систем, атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также более старых самолетов-бомбардировщиков.

Читатели издания бурно отреагировали на новость из Москвы, самые яркие комментарии собрало ИноСМИ. Почему-то пользователи сайта таблоида уже обнаружили Путина в ядерном бункере, в котором, как они полагают, глава государства запрячется при начале Третьей Мировой войны.

"Ага, значит ты и твои приближенные выживете. Но даже ракеты вам не помогут, ведь никого больше не останется. Хорошенько вам повеселиться с вояками в вашем бункере!" – пожелал Stopped Caring.

"Когда вся страна превратится в горящие кратеры, чем он там править собрался?" – задумался Colin OScopy.

"Да он железно псих: уничтожит весь мир, не выходя из своего бункера, и глазом не моргнет. У Путина на уме только война и смерть, а русский народ голодает", – считает mad as shell.

Однако нашлись и те, кто не увидел ничего из ряда вон выходящего в шагах главы ядерной державы.

"Каждая страна защищает свою систему командования как может, тоже мне новость. Американская, кажется, прячется в недрах гор Шайенн. У Великобритании вот было убежище где-то в Шотландии. У всех есть запасной вариант", – заметил JustAnotherVoice.

"Все американские войны (кроме Ирака) за последний век затеяли демократы. И вот мы имеем Джо. И эту новость", – напомнил Sussex Royale.

"Откуда вообще взялись разговоры про Третью мировую?" – удивился Meyoume.

Что касается командных пунктов, в настоящий момент у РФ есть два ядерных бункера – на Северном Урале, а также на Южном – под горой Ямантау. Пока неизвестно, где будет располагаться новый объект.

