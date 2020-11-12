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Британцев напугал Путин из ядерного бункера

12 ноября 2020, 20:20  •  213 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители Туманного Альбиона обсудили шансы выжить в Третей мировой войне
В Лондоне не осталось не замеченным вчерашнее заявление президент РФ Владимира Путина о том, что в России "на завершающем этапе" находится создание нового пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом глава государства говорил в ходе совещания с Минобороны.
Как пишет британский таблоид Daily Mail, РФ строит ядерный командный пункт, где Путин сможет "контролировать оружие "судного дня" страны в случае Третьей мировой войны". Президент заявил, что "ядерная триада остается главной, ключевой гарантией военной безопасности России".
По оценкам, Москва располагает запасом в 6 375 ядерных боеголовок по сравнению с 5800 у США, и Путин призвал к "новому уравнению безопасности" на фоне опасений новой гонки вооружений с Вашингтоном, говорится в статье.
Российская триада состоит из наземных пусковых систем, атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также более старых самолетов-бомбардировщиков.
Читатели издания бурно отреагировали на новость из Москвы, самые яркие комментарии собрало ИноСМИ. Почему-то пользователи сайта таблоида уже обнаружили Путина в ядерном бункере, в котором, как они полагают, глава государства запрячется при начале Третьей Мировой войны.
"Ага, значит ты и твои приближенные выживете. Но даже ракеты вам не помогут, ведь никого больше не останется. Хорошенько вам повеселиться с вояками в вашем бункере!" – пожелал Stopped Caring.
"Когда вся страна превратится в горящие кратеры, чем он там править собрался?" – задумался Colin OScopy.
"Да он железно псих: уничтожит весь мир, не выходя из своего бункера, и глазом не моргнет. У Путина на уме только война и смерть, а русский народ голодает", – считает mad as shell.
Однако нашлись и те, кто не увидел ничего из ряда вон выходящего в шагах главы ядерной державы.
"Каждая страна защищает свою систему командования как может, тоже мне новость. Американская, кажется, прячется в недрах гор Шайенн. У Великобритании вот было убежище где-то в Шотландии. У всех есть запасной вариант", – заметил JustAnotherVoice.
"Все американские войны (кроме Ирака) за последний век затеяли демократы. И вот мы имеем Джо. И эту новость", – напомнил Sussex Royale.
"Откуда вообще взялись разговоры про Третью мировую?" – удивился Meyoume.
Что касается командных пунктов, в настоящий момент у РФ есть два ядерных бункера – на Северном Урале, а также на Южном – под горой Ямантау. Пока неизвестно, где будет располагаться новый объект.

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