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Британцев могут наказать за вегетарианскую "диету" для своих домашних питомцев

24 ноября 2018, 22:09  •  54 • В мире
Британские борцы за права животных выступили с предложением наказывать хозяев кошек и собак, чьи питомцы по прихоти хозяина вынуждены сидеть на вегетарианской или веганской "диете".
В Великобритании члены Королевского общества по защите животных обвиняют хозяев домашних питомцев, переведших своих любимцев на вегетарианскую и веганскую "диету", в жестоком обращении с животным, передает телеканал "360" со ссылкой на официальный сайт Общества.
Причиной послужило увеличившееся в последнее время количество продаваемого кошачьего вегетарианского корма, в котором необходимый собакам и кошкам животный белок заменен на соевый протеин, злаки, а также синтетически генерированные витамины и аминокислоты.
Зоологи объясняют, что если собаки и могут прожить на вегетарианской "диете" из-за своей всеядности, то кошки по природе являются хищниками, и наличие мяса в их рационе для них обязательно. Без животного белка кошки быстро теряют вес, что приводит к общему ослаблению организма.
Борцы за права животных намерены добиться привлечения к ответственности за жестокое отношение к животному тех хозяев, которые сознательно лишили питомца жизненно необходимого элемента питания.

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