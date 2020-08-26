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Британцам танки не нужны? Эксперт оценил новую стратегию Лондона

26 августа 2020, 14:45  •  91 • Политика
Член экспертного совета движения "Офицеры России" Николай Тутрин оценил новую стратегию Лондона, которая заключается в отказе от танков и бронетехники. Он отметил, что островному государству они могут быть и не нужны.
Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от 277 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior. Ситуацию изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал член экспертного совета движения "Офицеры России" Николай Тутрин.
Британские военные считают данные машины устаревшими и указывают на необходимость крупных инвестиций в другие сферы, включая космические войска и кибервооружения.
Однако Тутрин указывает на то, что Лондон давно остался без колоний, поэтому танки для островного государства утратили всякий смысл. Куда логичнее вкладывать средства в авиацию, флот и ракетные войска.
Бронетехнику можно заменить инженерным оборудованием, но минные поля только задерживают продвижение противника.
"Заменить можно уничтожением на дальних подступах - это ракетные войска, авиация, новые виды космических средств поражения", - считает эксперт.
Как ранее заявил РИА ФАН эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, США и их союзники по НАТО делают ставку на авианосный флот. Однако в рамках борьбы за доминирование в Арктике он бесполезен из-за сложных погодных условий.
Если говорить о подводном флоте Штатов, то он уступает российскому по численности субмарин. Кроме того, у НАТО нет флота ледоколов, который российская сторона активно развивает.
"Российские субмарины представляют для американских подводных лодок серьёзную угрозу. Вряд ли американцы как-то могут повлиять на эту ситуацию в Арктике", - подчеркнул эксперт.

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