Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность полного отказа от 277 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior. Ситуацию изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал член экспертного совета движения "Офицеры России" Николай Тутрин.

Британские военные считают данные машины устаревшими и указывают на необходимость крупных инвестиций в другие сферы, включая космические войска и кибервооружения.

Однако Тутрин указывает на то, что Лондон давно остался без колоний, поэтому танки для островного государства утратили всякий смысл. Куда логичнее вкладывать средства в авиацию, флот и ракетные войска.

Бронетехнику можно заменить инженерным оборудованием, но минные поля только задерживают продвижение противника.

"Заменить можно уничтожением на дальних подступах - это ракетные войска, авиация, новые виды космических средств поражения", - считает эксперт.

Как ранее заявил РИА ФАН эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, США и их союзники по НАТО делают ставку на авианосный флот. Однако в рамках борьбы за доминирование в Арктике он бесполезен из-за сложных погодных условий.

Если говорить о подводном флоте Штатов, то он уступает российскому по численности субмарин. Кроме того, у НАТО нет флота ледоколов, который российская сторона активно развивает.

"Российские субмарины представляют для американских подводных лодок серьёзную угрозу. Вряд ли американцы как-то могут повлиять на эту ситуацию в Арктике", - подчеркнул эксперт.