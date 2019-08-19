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Британцам померещились русские танки в Донбассе

19 августа 2019, 15:39  •  107 • В России

Были бы живы великие английские писатели-детективщики Артур Конан Дойль и Агата Кристи, им бы наверняка стало бы стыдно за сегодняшние спецслужбы Британии, которые дурачат миллионы людей примитивными сюжетами. Не так давно они шлепнулись в лужу, «сшив» русский след в деле Скрипалей и при крушении малайзийского Боинга в Донбассе. А теперь вот и британская газета The Guardian с подачи тех же сказочников стала посмешищем в глаза професисоналов. Она сообщила, что некая «исследовательская группа Forensic Architecture из Лондона якобы обнаружила на спутниковых снимках российские танки Т-72Б3». Это, по их мнению, доказывает участие России в боях под Иловайском в августе 2014 года (тогда украинские войска потерпели сокрушительное поражение, потеряв огромное количество техники и бойцов).

Источники издания утверждают, что танки Т-72Б3 на тот момент якобы использовались только в армии России. Но можно ли с космической высоты со 100% уверенностью установить вид танка, который имеет несколько модернизаций, получивших свои названия?

Вот как на этот вопрос ответил профессиональный танкист, полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов:

- Это же бред собачий! Не знаю, как они со спутника определяют разницу между Т-72Б3 и Т-72Б1. Да и откуда они знают, у кого эти танки были на вооружении? Мы что, все контракты предаем огласке, кому и куда поставляем технику? А если бы у ополченцев обнаружили британское оружие, мы бы могли обвинять Лондон?.. Параметры танка со спутника определить невозможно! С беспилотника это сделать тоже невозможно, даже если на 10 метров опуститься. Мне, как эксперту, и то тяжело порой по фото определить модификацию танка. Британцы нас, мягко говоря, обманывают…

Танк Танк Т-72Б1. Фото Юрий Смитюк/ТАСС

Автор этой заметки тоже служил в танковых войсках. И, должен признаться, только с расстояния в несколько метров научился различать модификации тех же Т-72. А их было аж 8! И даже если бы английский спутник «рассматривал» боевую машину в упор (что, конечно, маловероятно), он вряд ли бы отличил Т-72Б3, скажем, от Т-72Б1. Почему я говорю о Т-72Б1? Да потому , что такие танки в украинской армии давно есть (их несколько сотен) и они сверху выглядят, как близнецы Т-72Б3.

Ну а теперь - о главном. Еще летом 2014 года официальные лица минобороны Украины признались, что ополченцы Донбасса захватили одну из крупных ремонтных баз незалежной, на которой были десятки танков (в том числе и четыре Т-72Б1). Еще несколько таких машин были отбиты у украинской армии в ходе боев. В те дни сообщалось, что в распоряжении ополчения уже 221 танк (в основном - трофейные).

А что же касается танков Т-72Б1, которые англичане перепутали с Т-72Б3, то они (по данным того же минобороны Украины) прибыли на Донбасс, в частности, из города Коломыя (Ивано-Франковская обл.). А именно: рота танков из состава 10-й бригады, а также из николаевского 145-го ремонтно-восстановительного полка.

В ДНР категорически отвергли «доказательства» присутствия сил России в зоне конфликта в Донбассе, «найденные» британцами.

- В столкновениях у Иловайска участвовали только трофейные танки, брошенные украинскими военными на складах, - сказал замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин. - Ни о какой российской технике там речи не было.

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