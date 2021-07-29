Британской армаде предсказали разгром от русских моряков

Британская авианосная группа проводит учения с ВМС Индии у берегов Китая. Ранее группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth угрожала ВМС России в Чёрном и Средиземном морях.

Авианосная ударная группа (АУГ) Королевского флота Великобритании провела совместные двухдневные учения PASSEX вместе с Военно-морскими силами (ВМС) Индии.

Учения прошли в акватории Бенгальского залива. АУГ Великобритании возглавлял авианосец HMS Queen Elizabeth, а также фрегаты проекта Type 23 и подводная лодка класса Astute.

Ранее Царьград сообщал, что Queen Elizabeth в сопровождении военных кораблей заходил в Чёрное море.

Известно, что дальше британские корабли направятся в Южно-Китайское море. Китай уже предупредил о недопустимости провокаций в своих водах.

Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков напомнил, что британская АУГ во главе с Queen Elizabeth могла быть разгромлена ещё в Средиземном море корабельной ударной группировкой (КУГ) России во главе с ракетным крейсером "Москва".

По словам доктора военных наук, КУГ России имеет "существенное качественное превосходство - наши ракеты вдвое дальнобойнее, обладают более совершенной и помехоустойчивой ГСН (головкой самонаведения. - Прим. ред.), а также развивают сверхзвуковую скорость полёта".

Можно сделать вывод, что наша авиационная группировка обладает существенным превосходством в количестве и качестве противокорабельного ракетного оружия. В целом получается, что российские силы флота и авиации имеют существенное превосходство в части ПКР над британской АУГ,

- утверждает Сивков.