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Британской армаде предсказали разгром от русских моряков
29 июля 2021, 14:55 • 212 • Политика
Британская авианосная группа проводит учения с ВМС Индии у берегов Китая. Ранее группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth угрожала ВМС России в Чёрном и Средиземном морях.
Авианосная ударная группа (АУГ) Королевского флота Великобритании провела совместные двухдневные учения PASSEX вместе с Военно-морскими силами (ВМС) Индии.
Учения прошли в акватории Бенгальского залива. АУГ Великобритании возглавлял авианосец HMS Queen Elizabeth, а также фрегаты проекта Type 23 и подводная лодка класса Astute.
Ранее Царьград сообщал, что Queen Elizabeth в сопровождении военных кораблей заходил в Чёрное море.
Известно, что дальше британские корабли направятся в Южно-Китайское море. Китай уже предупредил о недопустимости провокаций в своих водах.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков напомнил, что британская АУГ во главе с Queen Elizabeth могла быть разгромлена ещё в Средиземном море корабельной ударной группировкой (КУГ) России во главе с ракетным крейсером "Москва".
По словам доктора военных наук, КУГ России имеет "существенное качественное превосходство - наши ракеты вдвое дальнобойнее, обладают более совершенной и помехоустойчивой ГСН (головкой самонаведения. - Прим. ред.), а также развивают сверхзвуковую скорость полёта".
- утверждает Сивков.
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