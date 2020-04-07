Британскому премьеру помогут не только медики? Путин напомнил Джонсону о силе чувства юмора

Ранее стало известно, что после нескольких дней самоизоляции заражённого коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона положили в одну из больниц под присмотр медиков.

Президент России Владимир Путин направил британскому премьеру телеграмму со словами искренней поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления, отметив, что момент сейчас для Джонсона непростой.

Российский лидер также напомнил британцу о силе его чувства юмора и оптимизме, выразив уверенность в том, что они помогут премьеру справиться с инфекцией.

"Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - цитирует телеграмму Путина официальный сайт Кремля.