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Британскому премьеру помогут не только медики? Путин напомнил Джонсону о силе чувства юмора
07 апреля 2020, 18:35 • 54 • Политика
Слова поддержки выразил президент России Владимир Путин британскому премьер-министру Борису Джонсону, ранее госпитализированному. Российский лидер напомнил британскому премьеру о силе его чувства юмора и оптимизме.
Ранее стало известно, что после нескольких дней самоизоляции заражённого коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона положили в одну из больниц под присмотр медиков.
Президент России Владимир Путин направил британскому премьеру телеграмму со словами искренней поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления, отметив, что момент сейчас для Джонсона непростой.
Российский лидер также напомнил британцу о силе его чувства юмора и оптимизме, выразив уверенность в том, что они помогут премьеру справиться с инфекцией.
"Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - цитирует телеграмму Путина официальный сайт Кремля.
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