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Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти

24 августа 2021, 18:05  •  338 • Украина
Оказывается, история про то, как на одесском кинофестивале Гиллиам приветствовал собравшихся словами «Спасибо, Россия! Спасибо, русские!» имела продолжение. Поздним вечером того же дня на 80-летнего режиссёра напали украинские националисты – в районе Потёмкинской лестницы, и избили его до такого состояния, что за ним пришлось высылать карету скорой помощи. Тем не менее, устроителям фестиваля удалось замять скандал – после того, как Гиллиам провёл ночь в больнице, его спешно отправили в Лондон.
Звезду британской режиссуры «пришлось всю ночь откачивать в больнице», – сообщает политолог Лев Вершинин, одессит, эмигрировавший в Испанию. «До какой степени был избит хлопцами убийцы Стерненко (лидер одесских майданщиков, отделавшийся за убийство смехотворным приговором, – ред.) почётный гость фестиваля, не пискнуло ни одно украинское СМИ». «Надеюсь, – отметил Вершинин, – об этом расскажет он сам, когда придёт в себя».
Следует признать, что одесское издание «Думская» сообщило об этом инциденте, – пожалуй, единственное во всей Украине.
Как нам стало известно, депутаты фракции ОПЗЖ обратились к руководству МВД Украины с требованием обнародовать обстоятельства инцидента. Попытки засекретить эту историю не имеют никаких оснований, ибо Гиллиам – всемирно известная знаменитость и публичная фигура. Понятно, что украинские националисты во главе с одиозным Стерненко попросту отомстили англичанину за сказанные на церемонии закрытия фестиваля слова, но избить до полусмерти 80-летнего старика, а затем поскорее выпроводить его восвояси из Одессы, согласитесь, перебор даже для постмайданной Украины. В Одессе нечего похожего произойти не могло, – разъясняет Лев Вершинин, – в многонациональной и человечной Одессе. Такое зверство могли совершить только в бандеровской «Кацюбиевке» (такое название предлагают украинские националисты для переименования Одессы).
«Мне странно, что об инциденте молчат деятели культуры. Ну ладно, силовики и политики, им не нужен скандал. Но актёры и режиссёры – отчего они-то в рот воды набрали? Неужели от страха?»

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