Британского премьера отправили в больницу, а в России поставлен антирекорд: Главное о коронавирусе за 6 апреля на этот час

ИВЛ или кислородотерапия?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне. По данным Business Insider, госпитализация не была срочной.

В больницу его поместили в качестве меры предосторожности. Врачи считают, что Джонсон подвергал себя опасности, работая во время болезни. Однако отмечается, что на данный момент он продолжает возглавлять правительство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джонсон госпитализирован спустя 10 дней карантина из-за коронавируса и может быть подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Самый низкий показатель с момента вспышки

В Испании сообщили о том, что за сутки от коронавирусной пневмонии скончалось 637 человек, что стало самым низким показателем с 24 марта.

За сутки в Испании выявлено 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом нового вида, их общее число превысило 135 тыс.

Отмечается, что темпы роста пандемии снижаются практически во всех общинах.

Антирекорд?

В России зафиксировано 954 случая заражения коронавирусом. Что пока является рекордом: до этого число заражённых за сутки составляло максимум около 770 человек. Теперь же прибавилось сразу 954 случая в 49 регионах России. Впервые диагноз COVID-19 поставили в Республике Карелии. За сутки из больниц выписали 51 человека.

Большинство заражённых - опять в Москве и Подмосковье. В столице выявили 591 человека с коронавирусом, в Московской области соответствующий диагноз поставили 82 пациентам. Напомним, что в Москве и области появилась возможность сдать тест на коронавирус, не выходя из дома и без назначения врача. Платную услугу будет предоставлять Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Специалисты считают, что это позволит выявить болезнь на ранней стадии даже у пациентов без всяких симптомов. Правда, пока анализы дома можно будет сдать лишь в столице, где наибольшее число заражённых.

Напомним, всего же в России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусной инфекцией в 80 регионах. Умерло 47 человек, выздоровели 406.