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Британского подводника наказали за "пир во время чумы"

30 апреля 2020, 14:10  •  23 • В мире
Командующий атомной подводной лодкой в Великобритании был отстранён от должности из-за "пира во время чумы" - вечеринки с барбекю. Он не стал отменять мероприятие, несмотря на введённый в стране карантин.
Моряки-подводники веселились на базе неподалёку от Плимута. В Великобритании на тот момент уже действовал карантин.
"Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant отстранён от командования", - процитировал телеканал Sky News представителя британских военно-морских сил.
СМИ, сославшись на военный источник, сообщило, что вечеринку организовал командир субмарины Джон Льюис. Его лишили должности, но из британских ВМС не уволили. Барбекю для сослуживцев стало лишь одной из причин отстранения. Льюис допустил и другие ошибки, которые командование называет "инцидентами".
Ранее тот же телеканал уже сообщал о начале расследования вечеринки, устроенной командиром HMS Trenchant. В соцсетях даже появился ролик, где подводники на базе "Девонпорт" веселятся и слушают музыку. Источник сообщил: маловероятно, что это развлекательное мероприятие для людей, которые достаточно долго были в море, могло стать причиной расследования. Одно из предположений - Льюису было рекомендовано остановить вечеринку, но он отказался.
Карантин в Великобритании был введён 23 марта. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что жители страны могут выходить на улицу только ради покупки крайне необходимых товаров, раз в день заниматься спортом, посещать больницы и ездить на работу, если это "совершенно необходимо". Собираться группами в Британии запрещено.

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