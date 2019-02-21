Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто выиграл Холодную войну (Crimsonalter)
"Все слушают, видят и читают": Путин рассказал, как спецслужбы Запада ...
"Гуайдов у США хватит на всех": В Сети отреагировали на «освобождение»...
Сергей Степашин - о Послании президента, хороших новостях из Лондона и 90-летии ...
Главная / Политика

Британского министра обвинили в провале подготовки к Брекситу — СМИ

21 февраля 2019, 06:09  •  56 • Политика
Глава британского Минфина Филип Хаммонд может быть виновен в том, что не подготовил свою страну к выходу из состава Евросоюза без какой-либо предварительной сделки. Как сообщает The Daily Telegraph, с подобной критикой в адрес своего коллеги выступил министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.
По данным СМИ, обвинения были выдвинуты в эту среду на заседании подкомитетов Кабмина Терезы Мэй. В ходе полемики там Гоув якобы заявил, что Хаммонд не выделил вовремя достаточно средств на подготовку к тому, что Соединенному Королевству придется "развестись" с ЕС без какой-либо сделки.
Сообщается, что Гоув также отметил, что подконтрольное Хаммонду Управление по налогам и таможенным сборам должно прилагать больше усилий для помощи британским компаниям в подготовке к последствиям Brexit без какой-либо сделки.
The Daily Telegraph также напомнил, что Гоув является ярым евроскептиком. Хаммонд в то же время является сторонником максимальной евроинтеграции Британии. Министры часто конфликтуют из-за вопроса обложения пошлинами импортной сельскохозяйственной продукции в том случае Брексита без сделки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


56
Источник
Похожие новости
21 февраля 2019, 02:54
Ахеджаковой на заметку: Картина "Простите" с автографом Горбачёва ушла с молотка за 12 млн рублей
20 февраля 2019, 23:39
"Вполне демократичное вмешательство": Германия продвигает кандидатов в Мосгордуму
20 февраля 2019, 13:54
"Больше детей - меньше налог": Путин потребовал пересмотреть меры поддержки материнства и детства
Загрузка...
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
21 февраля 2019, 02:54
"Конец будет бесславен": Янукович пообещал Порошенко трибунал в Гааге
20 февраля 2019, 13:54
Не можете - "лучше сразу уйти": Путин поставил ультиматум всем чиновникам
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
21 февраля 2019, 02:54
«Война с Россией»: Порошенко выступил в ООН
21 февраля 2019, 02:54
"Господин Туск не хочет об этом рассказать?": Соловьев напомнил главе Еврос...
21 февраля 2019, 02:39
Небензя рассказал, почему Россия не может не помогать юго-востоку Украины
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскры...
21 февраля 2019, 02:54
Ахеджаковой на заметку: Картина "Простите" с автографом Горбачёва ушла с мо...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
18 февраля 2019, 00:09
«Не проявляют никакого интереса»: Волкер жалуется на Москву
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.