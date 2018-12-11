Британского депутата выгнали с заседания за попытку вынести королевский церемониальный жезл

В ходе заседания парламента Великобритании депутат Ллойд Рассел-Мойл заявил протест против переноса голосования по Brexit. При этом он схватил десятикилограммовый церемониальный жезл, являющийся символом королевской власти и попытался вместе с ним выйти из зала.

Инцидент произошел в ходе дебатов по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза в соответствии с решением, принятым подданными страны в результате референдума Brexit.

В связи с действиями депутата спикер палаты общин Джон Беркоу был вынужден прервать свое выступление. Рассел-Мойл был остановлен и изгнан с заседания парламента, после чего жезл вернули на место.

Об этом сообщает RT.