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Британского депутата выгнали с заседания за попытку вынести королевский церемониальный жезл
11 декабря 2018, 17:09 • 45 • В мире
В ходе заседания парламента Великобритании депутат Ллойд Рассел-Мойл заявил протест против переноса голосования по Brexit. При этом он схватил десятикилограммовый церемониальный жезл, являющийся символом королевской власти и попытался вместе с ним выйти из зала.
Инцидент произошел в ходе дебатов по вопросу о выходе Великобритании из состава Евросоюза в соответствии с решением, принятым подданными страны в результате референдума Brexit.
В связи с действиями депутата спикер палаты общин Джон Беркоу был вынужден прервать свое выступление. Рассел-Мойл был остановлен и изгнан с заседания парламента, после чего жезл вернули на место.
Об этом сообщает RT.
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