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Британское СМИ рассказало о планах Черчилля по нападению на СССР

25 мая 2021, 12:45  •  132 • Политика
Фото: Scherl/www.globallookpress.com
Лондон готовился к масштабному наступлению на территории, подконтрольные Советскому Союзу
В британской прессе распространился документ из Национального архива. В материалах представлена информация о военной операции против СССР в послевоенные годы, разработанной премьером Великобритании Уинстоном Черчиллем.
В досье CAB 120/691 указывается, что уже спустя считанные дни после окончания Второй мировой глава британского правительства поручил Генштабу заняться планированием операции "Немыслимое" по наступлению на территории, занятые Советским Союзом.
Главная цель операции, отмечает The Telegraph – навязывание воли Соединенных Штатов и Британии СССР. Организацию наступления возложили на экс-командующего артиллерией королевства Джеффри Томпсона, который настаивал на том, что операцию необходимо начать уже 1 июля, меньше чем через 2 месяца после окончания войны.
Так, Запад планировал отбросить красноармейцев к Одеру и Нейсе. А финальная битва должна была пройти в Польше у города Пила. Там Черчилль желал превзойти Курскую битву, устроив столкновение танковых дивизий.
Планами министра ужаснулся его советник, генерал Гастингс Исмей, услышавший предложение использовать для нападения вермахт и СС. Военнослужащий напомнил, что длительное время Лондон убеждал британцев в колоссальном ударе, который на себя приняли советы, и чудовищном уроне, который они понесли. Томпсон указал на то, что нападение на победителя нацизма в послевоенные годы отразится в армии падением морального духа. А фельдмаршал Алан Брук отметил, что вероятность мгновенной победы против СССР близка к нулю.
В итоге планирование было отменено, о чем Черчилль постоянно жалел. Министр опасался, что красноармейцы станут непобедимы и рано или поздно начнут наступление на Западную Европу.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о планах США по нанесению ядерных ударов по нескольким советским городам.

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