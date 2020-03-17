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Британское посольство признало Крым русским и отделило Донбасс от Украины
17 марта 2020, 14:35 • 178 • Политика
Политолог Владимир Корнилов заметил карту, опубликованную посольством Великобритании на Украине. Крым там признан русским, а Донбасс уже сейчас отделён от Украины.
Посольство Великобритании на Украине опубликовало карту Украины, где Крым совершенно явным образом отделён от украинской территории - так, как это и должно быть. На эту деталь обратил внимание политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, Корнилов указал, что и весь Донбасс на этой карте отделён от Украины. Также "на карте не признаны переименования Днепропетровска, Стаханова, Кировограда, Красного Луча и другие", продолжает спикер на личной странице в Twitter.
"И даже признание Куива сделано с оговоркой на традиционное "Киев". Так держать! На следующей карте ещё и Одессу с двумя "с" укажут - и вообще цены им не будет!"
Напомним, украинские дипломаты очень болезненно относятся к публикации подобных карт и неизменно направляют ноты протесты. Случится ли подобное в этот раз, пока предсказать невозможно. Но... карта действительно имеется.
Фото: twitter.com/Kornilov1968.
Добавим, в том числе, об украинском вопросе и политике Владимира Зеленского в эфире Царьграда - в авторской передаче учредителя телеканала Константина Малофеева, говорил писатель Захар Прилепин.
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