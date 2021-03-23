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Британское издание "потеряло" Украину на карте Европы
23 марта 2021, 20:20 • 146 • Политика
Вся территория Незалежной досталась Белоруссии
Украина исчезла с карты Европы в публикации британской The Times. Издание "присоединило" украинские земли к Белоруссии. На данный казус обратил внимание политолог Владимир Корнилов в своем "Твиттер".
"Боже, какая же зрада (предательство – ред.) зрадная!!! Сегодня The Times поместило карту, на которой "потеряло" Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями", – написал эксперт.
Корнилов интересуется, вызвал ли украинский МИД посла Соединенного Королевства на "ковер".
Судя по всему, британское издание ошибочно назвало Украину Белоруссией в свежей инфографике о распространении коронавируса в Старом свете. Согласно данным авторов публикации The Times, среднее количество случаев заражения COVID-19 у граждан Незалежной возросло на 43,8% в период с 14 по 21 марта.
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