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Британский журналист вынужден уволиться с BBC из-за давления: Обвинили в колониализме
11 января 2022, 00:55 • 29 • Политика
Британский журналист пожаловался на цензуру на радио BBC, где работал 46 лет.
Британский журналист Найджел Риз вынужден был уволиться с BBC Radio 4 из-за давления компании и внедрения политики разнообразия.
Риз ушёл с радио, на котором проработал 46 лет. Он создал шоу, в котором знаменитости рассказывают свои любимые цитаты и историю их возникновения. Программа успела выпустить несколько десятков эпизодов, передаёт RT.
Ведущий пожаловался, что на него стали давить, требуя приглашать не подходящих гостей для шоу:
Также Риз отметил, что ему запретили цитировать строки песни 1932 года Mad Dogs and Englishmen: "В Бенгалии, если и двигаются с места [в жару], то очень редко". В компании пояснили, что такие слова отражают "колониальные настроения", возмущённо отметил журналист.
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