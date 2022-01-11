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Британский журналист вынужден уволиться с BBC из-за давления: Обвинили в колониализме

11 января 2022, 00:55  •  29 • Политика
Британский журналист пожаловался на цензуру на радио BBC, где работал 46 лет.
Британский журналист Найджел Риз вынужден был уволиться с BBC Radio 4 из-за давления компании и внедрения политики разнообразия.
Риз ушёл с радио, на котором проработал 46 лет. Он создал шоу, в котором знаменитости рассказывают свои любимые цитаты и историю их возникновения. Программа успела выпустить несколько десятков эпизодов, передаёт RT.
Ведущий пожаловался, что на него стали давить, требуя приглашать не подходящих гостей для шоу:
У нас были предписания приглашать группы, разнообразные по составу участников, и гостей с ограниченными возможностями. Я не хочу продолжать работать, если в мой выбор будут вмешиваться ради галочки во имя разнообразия и представленности.
Также Риз отметил, что ему запретили цитировать строки песни 1932 года Mad Dogs and Englishmen: "В Бенгалии, если и двигаются с места [в жару], то очень редко". В компании пояснили, что такие слова отражают "колониальные настроения", возмущённо отметил журналист.

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