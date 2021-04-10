Британский журналист отверг искажённые факты об СССР во Второй мировой: "Теперь мне стало очевидно…"

Телевизионный и радиоведущий из Великобритании Джонатан Димблби отверг искажённые факты об СССР во Второй мировой войне. Он назвал главную операцию, и это вовсе не "Оверлорд", как внушают на Западе. "Теперь мне стало очевидно", - признался журналист.

Димблби издал книгу "Барбаросса": Как Гитлер проиграл войну". Британцев всегда убеждали, что именно их армия при поддержке американцев победила Гитлера, пишет журналист.

"О Советском Союзе почти не упоминалось. Но теперь мне стало совершенно очевидно, что такое повествование привело к серьёзному искажению фактов", - отметил британец.

Он добавил, что эти искажённые факты до сих пор формируют мировоззрение его соотечественников, сообщило издание The Daily Telegraph.

76-летний автор считает главной операцией Второй мировой войны, которая стала переломной, вовсе не "Оверлорд" (Нормандская операция в июне 1944 года), а "Барбаросса". Если бы не её провал, то Гитлер "стал бы хозяином судьбы Европы". Но к тому моменту, как немецкая армия подобралась к Москве, уже было понятно, что война будет проиграна, считает Димблби.