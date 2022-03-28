Британский журналист одобрил пытки пленных на Украине

Майк Грэм заявил, что совершал бы и сам военные преступления, в которых уличили украинских военных.

Британский журналист Майк Грэм признался, что и сам готов был совершить военные преступления, будучи на Украине. Так он ответил на комментарий подписчика в Twitter.

Пользователь сообщил о видео, заснятом украинскими военными. На записи они стреляют в пленных и измываются над ними.

Однако это не смутило Грэма. Он заявил, что "сделал бы то же самое".

"Я просмотрел видеозапись. Понятия не имею, что происходит. Но, если бы я был на Украине и боролся с Россией, я бы, наверное, сделал то же самое. В чём проблема? Это зона кровопролитной войны", - написал он в ответ.

Ранее по поводу этой записи депутат Олег Нилов направил обращение к главе Красного Креста. Он указал, что описанные действия являются грубейшим нарушением Женевской конвенции, и привёл положения конвенции "Об обращении с военнопленными".