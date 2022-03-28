|
Британский журналист одобрил пытки пленных на Украине
28 марта 2022, 20:40 • 193 • В мире
Майк Грэм заявил, что совершал бы и сам военные преступления, в которых уличили украинских военных.
Британский журналист Майк Грэм признался, что и сам готов был совершить военные преступления, будучи на Украине. Так он ответил на комментарий подписчика в Twitter.
Пользователь сообщил о видео, заснятом украинскими военными. На записи они стреляют в пленных и измываются над ними.
Однако это не смутило Грэма. Он заявил, что "сделал бы то же самое".
"Я просмотрел видеозапись. Понятия не имею, что происходит. Но, если бы я был на Украине и боролся с Россией, я бы, наверное, сделал то же самое. В чём проблема? Это зона кровопролитной войны", - написал он в ответ.
Ранее по поводу этой записи депутат Олег Нилов направил обращение к главе Красного Креста. Он указал, что описанные действия являются грубейшим нарушением Женевской конвенции, и привёл положения конвенции "Об обращении с военнопленными".
Подпишитесь на нас
193
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 марта 2022, 03:25
|
23 марта 2022, 01:45
|
23 марта 2022, 07:40
|
25 марта 2022, 07:30
|
23 марта 2022, 09:25
|
23 марта 2022, 20:30
|
24 марта 2022, 14:00