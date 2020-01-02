Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о сделке с «Газпромом»
"В пилотируемом космосе мы - номер один": Рогозин - о приоритетах Росс...
"Полное безумие": Невеста потребовала от фотографа вернуть ей деньги в...
Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины
Главная / Украина

Британский журнал назвал Крым российским

02 января 2020, 22:09  •  15 • Украина
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией… Крым — это Украина», — написала украинская дипмиссия на своей странице в Facebook.

Посольство также опубликовало фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.

Ранее британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
02 января 2020, 19:09
Грузия-2020: страну ждут политические игры без правил
02 января 2020, 15:39
В Крыму ответили на новогоднее обращение Зеленского к крымским татарам
02 января 2020, 15:39
Политолог оценил слова украинского политика о поставках газа из России
02 января 2020, 15:39
Аксёнов назвал бандеровщину проклятием Украины
02 января 2020, 12:24
От Донбасса до земельной реформы: как Киев будет решать ключевые проблемы в 2020 году
02 января 2020, 18:54
Новая глава ГБР намерена сложить полномочия депутата Рады
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2019, 16:39
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
27 декабря 2019, 07:09
Пророчество 99 года сбылось: Путин назвал преемника (Telegram. Обзор)
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
27 декабря 2019, 23:24
"Наступать Вашингтону на ноги, чтобы было очень больно": Коротченко предложил свой ответ на санкции США
30 декабря 2019, 22:54
Газовая атака. Россия нанесёт 1 января контрудар по США
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижимость в Юрмале
27 декабря 2019, 10:09
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.