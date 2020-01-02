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Британский журнал назвал Крым российским
02 января 2020, 22:09 • 15 • Украина
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.
РИА Новости
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.
«Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года, но это территория, которая находится под военной оккупацией… Крым — это Украина», — написала украинская дипмиссия на своей странице в Facebook.
Посольство также опубликовало фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к России.
Ранее британская газета The Guardian включила фотографию с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму в топ-20 лучших снимков дня, назвав полуостров российским.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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