|
Британский вирусолог раскрыл "секрет" русской вакцины: "У учёных из России есть преимущество"
08 августа 2020, 13:05 • 133 • Политика
Британский вирусолог Мухаммад Мунир рассказал, почему российская вакцина от коронавируса появилась раньше всех остальных. "У учёных из России есть некоторое преимущество", - заявил он.
Вирусолог из Ланкастерского университета доктор Мухаммад Мунир прокомментировал появление в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, российские учёные имели в этом вопросе фору.
Британец отметил, что у российских специалистов уже есть опыт создания лекарства в короткие сроки. Мунир напомнил, как в 2016 году Россия стала первой страной, где создали препарат от лихорадки Эбола.
Он добавил, что, несомненно, в адрес российской вакцины будет звучать критика. Однако, если вакцину одобрило российское медицинское ведомство, то вряд ли будут какие-то проблемы с одобрением её во Всемирной организации здравоохранения.
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2020, 01:20
|
02 августа 2020, 10:25
|
07 августа 2020, 01:20
|
06 августа 2020, 02:25
|
08 августа 2020, 02:05
|
02 августа 2020, 17:15
|
05 августа 2020, 15:25