Британский вирусолог раскрыл "секрет" русской вакцины: "У учёных из России есть преимущество"

Вирусолог из Ланкастерского университета доктор Мухаммад Мунир прокомментировал появление в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, российские учёные имели в этом вопросе фору.

Британец отметил, что у российских специалистов уже есть опыт создания лекарства в короткие сроки. Мунир напомнил, как в 2016 году Россия стала первой страной, где создали препарат от лихорадки Эбола.

"Полагаю, что с учётом того опыта упомянутую технологию будет довольно легко переориентировать на разработку вакцины от коронавируса", - сказал Мухаммад Мунир в эфире RT.

Он добавил, что, несомненно, в адрес российской вакцины будет звучать критика. Однако, если вакцину одобрило российское медицинское ведомство, то вряд ли будут какие-то проблемы с одобрением её во Всемирной организации здравоохранения.