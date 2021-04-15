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Британский ветеран предупредил о военном ударе США по русским

15 апреля 2021, 01:50  •  96 • Политика
Ветеран британской и австралийской армий, бывший замглавы военной миссии ООН в Кашмире Брайан Клоули предупредил о военном ударе США по русским. Американцы к нему активно готовятся, но маскируют эту подготовку под коммерческие интересы.
США внушают миру мысль о некой "угрозе от русских", а сами нацелились на конкретный регион - Арктику. Она стала весьма привлекательной из-за изменений климата, ведь происходит масштабное таяние льдов. В США Арктику объявили важным для обороны страны регионом.
Но освоение Арктики лежит через Северный морской путь. При этом Пентагон и западные СМИ вслед на ним "забывают" упомянуть, что Севморпуть пролегает в экономической зоне России.
"Правда, Пентагон не объяснил, каким образом коммерческий маршрут может повлиять на "защиту родины", - иронизирует Клоули.
Британский ветеран отметил, что новый президент США приветствует провокации и конфронтации, но такая политика может обернуться большой войной. Для маскировки американских интересов разыгрывается настоящий спектакль. Мир стращают сообщениями о восстановлении Россией советских аэродромов и баз в Арктике, увеличении количества ледоколов.
Клоули напомнил, что Россия действует на своей территории и имеет полное право делать то, что она делает. США же, напротив, наращивают военное присутствие. Уже сейчас более чем на 800 базах по всему миру служат примерно 200 000 американских военных.
США всё нагнетают и нагнетают ситуацию, приводит слова британского ветерана портал Strategic Culture. Военные манёвры Соединённых Штатов и их союзников учащаются. Вашингтон ведёт полномасштабную подготовку к войне в Арктике, убеждён Клоули.
По его мнению, есть лишь один шанс избежать конфликта между ядерными державами. Джо Байден должен понять, что идти на компромиссы нужно не только внутри страны, но и на внешнеполитическом поле.

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