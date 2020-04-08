Британский вброс - американский след: Сергей Глазьев разоблачил COVID-19

Британская разведка выдвинула новую версию происхождения коронавирусной инфекции. Представители спецслужб утверждают, что COVID-19 - рукотворный вирус и, более того, добавляют, что утечка заразы произошла в Китае, поскольку там есть две лаборатории, якобы занятые разработкой подобных вирусов, их специалисты и допустили ошибку. Однако британские спецслужбы искусно обходят стороной другую информацию - о том, что следы хранения биооружия китайские представители нашли на территории американского консульства. Информацию прокомментировал для Царьграда академик РАН Сергей Глазьев.

"Давайте исходить из нашего исторического опыта, особенно последних лет. Всё, что оглашается от имени британской разведки, является политической провокацией. Они в этом мастера, они прикрываются какими-то тайными знаниями, в которых не раскрывают свои источники информации. Соответственно, если такой закрытый орган, как британская разведка, что-то говорит, это, считайте, политическая провокация, не более того", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что мир и Россия уже видели, как работает эта технология, - на примере так называемого дела "Новичка". Тогда Лондон обвинил Москву в отравлении Скрипалей, хотя якобы имевшее место отравление, во-первых, случилось на британской территории, во-вторых, рядом с британской же лабораторией, где производят химическое оружие.

"Сообщениям британской разведки могут верить только очень наивные люди, которые не помнят, что было буквально вчера или позавчера. Так что это политическая провокация с целью дискредитировать Китай, и народная мудрость в данном случае говорит, что на воре шапка горит. Эта шапка на голове у британских спецслужб начала гореть давно. Китайцы обнаружили, что на территории американского консульства в Ухане есть признаки хранения бактериологического оружия. Там были раскопаны соответствующие упаковки с пометками, что это представляет биологическую опасность. То есть какое-то биологическое оружие хранилось на территории американского консульства, по данным китайских властей", - отметил академик.

Кроме того, китайские медики проводят очень глубокое расследование, которое доказывает, что этот вирус имеет искусственное происхождение, продолжил Глазьев. По его словам, появляется всё больше информации о длительной, кропотливой, последовательной работе американских вирусологов по изготовлению биологического оружия целевого действия.

"Именно, я думаю, такая задача стоит перед сетью лабораторий, которую американские спецслужбы имеют по всему миру, с гигантским бюджетом. Эти биоинженерные лаборатории действуют и на территории СНГ и занимаются отработкой вирусов, которые привычны для нас, и то же самое они делали в отношении Китая", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что мы уже слышали эту сказку об утечке вируса из уханьской лаборатории. В самом начале распространения вируса. Причём тогда работали некие канадские источники. Мол, одна из таких секретных лабораторий якобы работала с участием китайских учёных, которые потом уехали в Китай и, по мнению авторов этой байки, утащили с собой вирус.

"То есть они эту провокацию начали исподволь готовить. Вообще они действуют, ещё раз скажу, очень высокохудожественно, на опережение. Впервые про эту эпидемию написал фонд Рокфеллера в 2010 году, причём до деталей вся эта антиутопия была прописана, включая логику эпидемии, сначала вируса, потом эпидемии страха, потом резких действий национальных правительств, в панике старающихся принять меры по борьбе с эпидемией. Всё это было написано в сценариях фонда Рокфеллера относительно будущего мировой экономики. Затем неожиданно появляется фильм "Эпидемия" - это всего несколько лет назад. То есть идёт обработка общественного сознания", - считает Глазьев.

По его мнению, с "Новичком" можно провести такую же параллель. Так, перед тем как запустить эту сказку, - мол, со стороны России было якобы применено отравляющее вещество, был сфабрикован и прокручен на английском телевидении сериал про "Новичок". То есть общественное мнение было подготовлено заранее, отмечает академик.

"Надо понимать, мы находимся в новой фазе гибридной войны, которую против нас ведут США и Великобритания. Ведут с целью удержания глобальной гегемонии в условиях смены технологических и мирохозяйственных укладов. Подобные периоды глубинных структурных изменений в мировой экономике случаются раз в столетие и сопровождались до сих пор мировыми войнами. Эта война вступает в самую острую фазу. Это период, который сравним по драматизму с началом Великой Отечественной войны. Оружие теперь поменялось, открыт биологический фронт. И это очень серьёзно. Поэтому нам нужно принять коллективные усилия не только по безопасности финансовой, безопасности нашей торговой системы, но и предпринять сейчас усилия по созданию коллективной системы биологической безопасности. Поскольку вирусологи говорят о том, что все новые вирусы, как нынешние, так и предыдущие, о которых мы знаем, до атипичной пневмонии и СПИДа, принадлежат к одному виду. С ними последовательно ведётся работа для того, чтобы придать им те или иные целевые поражающие свойства", - резюмировал Сергей Глазьев.